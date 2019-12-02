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Красота / Общество

3 продукта, вызывающих преждевременное старение

22:04 02.12.2019 Фото: pxhere.com
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эксперты советуют крайне дозированно употреблять изделия из пшеничной муки. По их словам, в пшенице содержится вещество амилопектин-А, под влиянием которого уровень глюкозы в крови повышается значительнее, чем после употребления сахара.

3 продукта, вызывающих преждевременное старение
С повышенной глюкозой связан процесс гликирования, ухудшающий состояние клеток и увеличивающий количество повреждений в тканях организма

Старение организма ускоряют процессы воспаления, окисления, гликирования, и существуют продукты, употребление которых их стимулирует.

Употребление некоторых продуктов должно строго контролироваться, поскольку они ускоряют старение.

В частности, эксперты советуют крайне дозированно употреблять изделия из пшеничной муки. По их словам, в пшенице содержится вещество амилопектин-А, под влиянием которого уровень глюкозы в крови повышается значительнее, чем после употребления сахара.

С повышенной глюкозой связан процесс гликирования, ухудшающий состояние клеток и увеличивающий количество повреждений в тканях организма.

Также с ускоренным старением связано употребление продуктов на основе кукурузы — кукурузного сиропа, кукурузного масла, кукурузных чипсов и т.д. Сладкие кукурузные продукты, по мнению экспертов, также интенсивно повышают уровень сахара в крови из-за избыточной концентрации в них фруктозы и запускают процесс гликирования. Если употреблять продукты на кукурузной основе ежедневно, это приведет к появлению признаков преждевременного старения: например, к более выраженным морщинам, утверждают они.

Что касается кукурузного масла, то в нем содержится много омега-6 жирных кислот, избыток которых в организме способствует воспалению, еще одному фактору ускоренного старения.

Растительные масла. Эти продукты, отмечают специалисты, часто содержат в себе нежелательные компоненты, связанные с производственной очисткой. Кроме того, многие масла в процессе готовки превращаются в источник потенциально опасных соединений, синтезируемых в них из-за термической обработки. В свою очередь, содержащиеся в них полиненасыщенные жиры под воздействием окисления могут приводить к воспалительным процессам.

Если и выбирать растительные масла, то пусть это будут масло авокадо, кокосовое, а также оливковое, констатировали специалисты.

Источник: МедикФорум

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