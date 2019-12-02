Почему ватные палочки вредны?

В основном, сера скапливается у наружного слухового прохода, и при использовании палочек вы только толкаете ее еще глубже, что также может поспособствовать серных пробок.

В частом применении ушных палочек мало полезного

С детства мы привыкли чистить уши специальными ватными палочками. Однако насколько это полезно? На этот вопрос ответила врач-отоларинголог Наталья Калинина.



По словам специалиста, в частом применении ушных палочек мало полезного. Во-первых, так вы раздражаете серные железы и способствуете увеличению выработки серы, что, в свою очередь, может привести к образованию серных пробок.

Кроме того, в основном сера скапливается у наружного слухового прохода, и при использовании палочек вы только толкаете ее еще глубже, что также может поспособствовать образованию палочек. Калинина порекомендовала удалять серу пальцем — это не составит труда в связи с тем местом, где она скапливается.

Специалист также посоветовала родителям с осторожностью чистить ватными палочками уши детям, поскольку они могут травмировать нежное ухо ребенка.

Источник: МедикФорум