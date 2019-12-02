Развитие рака может спровоцировать вакцинация

Некоторые вакцины могут содержать в себе вирусы онкогенной природы, которые после прививки могут не проявляться годами, но также могут внезапно «проснуться» и спровоцировать развитие опасного заболевания.

Исследователи работают над тем, как обезвредить содержащиеся в вакцинах вирусы с онкогенной природой

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) представило данные о том, что клеточный материал вакцин может быть заражен болезнетворными вирусами, способными вызывать в организме развитие рака.

Исследование FDA ведомства показало, что некоторые вакцины могут содержать в себе вирусы онкогенной природы, которые после прививки могут не проявляться годами, но также могут внезапно «проснуться» и спровоцировать развитие опасного заболевания. Этим проектом руководил доктор наук Арифа С. Кхан. В нем учеными оценивались различные вирусные вакцины, в частности, прививки от сезонного гриппа, сделанные из живых клеток или клеточных субстратов.

«Такие прячущиеся в вакцинах вирусы трудно обнаружить с помощью стандартных методов. Эти «тихие» вирусы представляют собой потенциальную угрозу, поскольку могут стать активными в процессе создания вакцины», — высказались ученые.

Руководитель проекта профессор Арифа С. Кхан рассказал в свою очередь о том, что в некоторых ранних вакцинах, например, против оспы и полиомиелита, содержались клетки почек обезьян, свиней, а также другие чужеродные человеческому организму клетки. Эти клетки, как выяснилось в ходе расследования, могли быть заражены вызывающими рак вирусами (например, вирусом иммунодефицита обезьян SIV).

В испытаниях на лабораторных мышах, которым выполнялись инъекции такими вакцинами, впоследствии развивались злокачественные новообразования. В FDA заявили, что сейчас исследователи работают над тем, как обезвредить содержащиеся в вакцинах вирусы с онкогенной природой.

Источник: МедикФорум