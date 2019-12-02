Сколько раз в неделю нужно менять постельное белье?

Постельное белье рекомендуется менять чаще в жаркое время года, либо если человек страдает от повышенной потливости или имеет привычку спать без ночной рубашки или пижамы.

Постельное белье необходимо менять раз в неделю или раз в десять дней

Эксперты предупреждают, что наша постель может стать настоящим рассадником бактерий, если часто не менять белье. Нельзя забывать, что именно во сне мы проводим треть нашей жизни. Так с какой же периодичностью нужно менять белье?



На этот волнующих многих вопрос ответил журналистам врач-терапев Александр Абдрахманов. По словам специалиста, постельное белье необходимо менять раз в неделю или раз в десять дней.

Если у вас есть домашние животные, то это нужно делать чаще. Также постельное белье рекомендуется менять чаще в жаркое время года, либо если человек страдает от повышенной потливости или имеет привычку спать без ночной рубашки или пижамы, добавил Абдрахманов.

Источник: МедикФорум