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Сколько раз в неделю нужно менять постельное белье?

22:24 02.12.2019 Фото: pxhere.com
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Постельное белье рекомендуется менять чаще в жаркое время года, либо если человек страдает от повышенной потливости или имеет привычку спать без ночной рубашки или пижамы.

Сколько раз в неделю нужно менять постельное белье?
Постельное белье необходимо менять раз в неделю или раз в десять дней

Эксперты предупреждают, что наша постель может стать настоящим рассадником бактерий, если часто не менять белье. Нельзя забывать, что именно во сне мы проводим треть нашей жизни. Так с какой же периодичностью нужно менять белье?

На этот волнующих многих вопрос ответил журналистам врач-терапев Александр Абдрахманов. По словам специалиста, постельное белье необходимо менять раз в неделю или раз в десять дней.

Если у вас есть домашние животные, то это нужно делать чаще. Также постельное белье рекомендуется менять чаще в жаркое время года, либо если человек страдает от повышенной потливости или имеет привычку спать без ночной рубашки или пижамы, добавил Абдрахманов.

Источник: МедикФорум

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Как часто меняете постельное?

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