Печень под защитой: грейпфрут, кофе и виноград уменьшают воспаление и предотвращают ожирение печени

Ваша печень является органом, который выполняет много важных функций. Поэтому имеет смысл сделать все возможное, чтобы защитить его. Определенные продукты продемонстрировали благотворное влияние на печень — снижение риска заболеваний, повышение уровня антиоксидантов и защиту от вредных токсинов.
Кофе
Кофе — это один из лучших напитков, который вы можете пить для укрепления здоровья печени. Оно повышает уровень антиоксидантов, уменьшая воспаление. Кофе также снижает риск развития заболеваний печени и ее ожирения.
Чай
Черный и зеленый чай могут улучшить уровень ферментов в печени. Тем не менее, соблюдайте осторожность, если вы принимаете экстракт зеленого чая, так как это может привести к повреждению печени.
Грейпфрут
Исследования на животных показали, что антиоксиданты в грейпфруте защищают печень, уменьшая воспаление и усиливая его защитные механизмы. Однако исследования на людях пока отсутствуют.
Виноград
Исследования на животных и некоторых людях показывают, что виноград и экстракт виноградных косточек защищают печень от повреждений, повышают уровень антиоксидантов и борются с воспалением.
Свекольный сок
Свекольный сок защищает печень от окислительного повреждения и воспаления, одновременно увеличивая его естественные ферменты детоксикации.
Крестоцветные овощи
Овощи семейства крестоцветных, такие как брокколи и брюссельская капуста, могут увеличить естественные ферменты, помочь защитить ее от повреждений и повысить уровень ферментов печени в крови.