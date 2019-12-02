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Здоровье / Общество

Печень под защитой: грейпфрут, кофе и виноград уменьшают воспаление и предотвращают ожирение печени

22:36 02.12.2019 Фото: pxhere.com
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7 продуктов для поддержания здоровья печени, помогающих снизить риск заболеваний, повысить уровень антиоксидантов и защитить от вредных токсинов.

Печень под защитой: грейпфрут, кофе и виноград уменьшают воспаление и предотвращают ожирение печени
Антиоксиданты в грейпфруте защищают печень, уменьшая воспаление и усиливая его защитные механизмы

Ваша печень является органом, который выполняет много важных функций. Поэтому имеет смысл сделать все возможное, чтобы защитить его. Определенные продукты продемонстрировали благотворное влияние на печень — снижение риска заболеваний, повышение уровня антиоксидантов и защиту от вредных токсинов.

Кофе

Кофе — это один из лучших напитков, который вы можете пить для укрепления здоровья печени. Оно повышает уровень антиоксидантов, уменьшая воспаление. Кофе также снижает риск развития заболеваний печени и ее ожирения.

Чай

Черный и зеленый чай могут улучшить уровень ферментов в печени. Тем не менее, соблюдайте осторожность, если вы принимаете экстракт зеленого чая, так как это может привести к повреждению печени.

Грейпфрут

Исследования на животных показали, что антиоксиданты в грейпфруте защищают печень, уменьшая воспаление и усиливая его защитные механизмы. Однако исследования на людях пока отсутствуют.

Виноград

Исследования на животных и некоторых людях показывают, что виноград и экстракт виноградных косточек защищают печень от повреждений, повышают уровень антиоксидантов и борются с воспалением.

Свекольный сок

Свекольный сок защищает печень от окислительного повреждения и воспаления, одновременно увеличивая его естественные ферменты детоксикации.

Крестоцветные овощи

Овощи семейства крестоцветных, такие как брокколи и брюссельская капуста, могут увеличить естественные ферменты, помочь защитить ее от повреждений и повысить уровень ферментов печени в крови.

Орехи

«Потребление орехов было связано с улучшением уровня ферментов печени у пациентов с НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени). И наоборот, низкое потребление орехов было связано с более высоким риском развития заболевания».
Источник: МедикФорум
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