Снюс: чем опасен?

Такие «конфетки» предлагают школьникам как легкую альтернативу сигаретам — не нужно прятаться, рассасывать и жевать можно даже на уроке. В одной такой безобидной с виду подушечке никотина столько же, сколько в нескольких сигаретах.

Снюс — это измельченный увлажненный жевательный табак

Снюс — это измельченный увлажненный жевательный табак. Обычно продается расфасованным в небольшие «подушечки», но можно встретить снюс в виде конфет, леденцов и мармелада.

Такие «конфетки» предлагают школьникам как легкую альтернативу сигаретам — не нужно прятаться, рассасывать и жевать можно даже на уроке. Стоит недорого (в районе 100 рублей), выглядит как конфетка и запаха после употребления не дает — значит, его можно употреблять незаметно. «Закачаешься». И это недалеко от истины. Ведь в одной такой безобидной с виду подушечке никотина столько же, сколько в нескольких сигаретах. Школьники, нажевавшись на перемене, на уроках могут даже терять сознание.

Схема распространения и несложная и давно отработана — первый раз «угостили бесплатно», потом можно заказать в интернете с доставкой. Привезут куда надо — хочешь домой, хочешь в школу.

С урока — в больницу

В Европе снюс запрещен везде, кроме Швеции. В России его тоже запретили еще в 2015 году. Но тогда снюс был сосательным табаком. Производители быстро переобулись — смесь стала жевательной, а никотин — синтетическим. Строго говоря, такая смесь уже не имеет ничего общего со снюсом, но главное для «поставщиков» — то, что новый снюс не попадает под действие закона. Бестабачные никотиновые смеси можно продавать свободно даже в магазинах — в виде конфет и леденцов. Рекламируют снюс совершенно открыто популярные блогеры и группы «Вконтакте» (численность некоторых — свыше 100 тысяч человек) Правда, закон запрещает продажу несовершеннолетним, но из-за мизерных штрафов он нарушается повсеместно.

Осенью было зафиксировано несколько случаев отравлений школьников, нескольких скорая увезла прямо с урока. Предположительно, один ребенок погиб (правда, отравление снюсом — пока только одна из возможных версий). После этого политики в регионах заговорили о необходимости законодательного ограничения торговли никотиновыми смесями.

— Никотин оказывает свое действие независимо от способа «доставки», поэтому при жевании в организм попадает столько же никотина, сколько и при курении, — рассказывает руководитель лечебно-реабилитационного центра «Возрождение», нарколог-психотерапевт Юрий Вяльба. — Однако некоторые виды снюса содержат поистине «лошадиные» дозы никотина (до 40-60 мг на грамм смеси, в то время как сигарета — 10-15 мг никотина). Такой никотиновый удар может привести к тошноте, рвоте, диарее, проблемам с дыханием и судорогам, а если у человека есть проблемы с сердцем и с сосудами, то и к летальному исходу.

Нет единого мнения, какую дозу никотина считать смертельной, но ясно, что у детей она гораздо меньше, чем у взрослых. Во времена СССР существовал такой способ лечения никотиновой зависимости: человеку давали выкуривать 6-7 сигарет подряд. Отвращение к курению возникало моментально, но от такого способа быстро отказались, потому что многие пациенты попадали после лечения в больницы.

Жевательный снюс, например в виде мармелада, подслащенный ароматизаторами, еще опаснее — поскольку его вкус «замаскирован» и передозировку сложнее контролировать.

Признаки употребления снюса

Они схожи с симптомами употребления других психоактивных веществ:

— повышенная возбудимость, переходящая в агрессию, сменяющаяся вялостью и заторможенностью;

— подросток становится забывчивым, снижается физическая сила и выносливость;

— отсутствие аппетита, головные боли, першение в горле, кашель;

— подросток может подолгу не спать и при этом пребывать в «приподнятом» настроении;

— иногда возникает эрозия или воспаления на деснах.

Источник: АиФ