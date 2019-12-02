Сдают нервы: что делать, чтобы этого избежать?

Если вы чувствуете, что ваши нервы на пределе, найдите минутку и закройте глаза Магнитные бури, неприятности дома, на работе и в личной жизни… Все это создает не только внутренний дискомфорт, но и грозит нервным истощением. Что делать, чтобы его избежать?

Ниже вы найдете эффективные советы, которые помогут вам вернуть спокойствие, когда ситуация выходит из-под контроля. Вспомните о них в следующий раз, когда вам покажется, что вы вот-вот взорветесь из-за всех неприятностей и стрессов, свалившихся на вашу голову.

Дышите глубоко

Глубокое дыхание — это один из лучших способов успокоить нервный ум. Поступление большого количества кислорода в диафрагму — это хорошо зарекомендовавший себя способ уменьшить стресс и беспокойство (особенно, если вы чувствуете приступ тревоги).

Во время нервного напряжения мы начинаем дышать быстрее и более поверхностно. Это препятствует правильному насыщению крови кислородом, что нарушает баланс кислорода и углекислого газа. Кроме того, стрессовая ситуация приводит к учащенному сердцебиению, головокружению, мышечному напряжению и другим физическим симптомам. Поэтому, когда вы начинаете чувствовать беспокойство, вам нужно сознательно убедиться, что вы делаете глубокие, длинные и ровные вдохи, и дышите диафрагмой.

Если вам предстоит провести интервью, нужно выступить перед публикой, или вы хотите приблизиться к кому-то, кем восхищаетесь, остановитесь и выполните серию длинных глубоких вдохов (желательно с закрытыми глазами). Нет более быстрого или простого способа успокоиться. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но поверьте, это действительно эффективно.

Держите осанку

Когда мы чувствуем себя неуверенно, тело как бы сжимается. Мы начинаем горбатиться, складывать руки и опускать глаза в пол. Поэтому, когда вы чувствуете, что неуверенность и стресс берут над вами верх, немедленно проверьте свою осанку. Откиньте плечи назад и вытяните шею вверх, как будто вас кто-то вытягивает.

Если можете, сделайте несколько упражнений на растяжку. Вытяните и широко распахните руки. При этом постарайтесь не только расслабить свои мышцы, но и сделать себя настолько физически «большой», насколько это возможно.

Улыбайтесь

Еще один невероятно простой, но эффективный способ использовать свое тело для расслабления мозга — улыбаться. Улыбка — это один из самых мощных способов не только улучшить настроение окружающих, но и полностью изменить свое.

Если вы чувствуете себя неуверенно, напряженно, тревожно, подавленно, как угодно, просто начните улыбаться, или даже немного смеяться. Вы сразу же увидите ситуацию в новом, более счастливом, безопасном и расслабленном свете.

Вспомните время, когда вы чувствовали себя хорошо

У каждого из нас есть такие воспоминания. Если вы чувствуете, что ваши нервы на пределе, найдите минутку и закройте глаза. Подумайте о беззаботном и счастливом времени в вашей жизни. Кто был рядом с вами в тот момент? Что позволило вам быть такой расслабленной и уверенной в себе? Что придавало вам силу?

Эта «сильная версия вас» никуда не делась, она просто скрывается за несколькими слоями «пыли». Представьте, как вы удаляете эти пыльные слои, один за другим, чтобы снова вернуть себе силу и уверенность.

Примите себя вместо того, чтобы бороться

Когда нервы дают сбой, вместо того, чтобы бороться или кричать на себя, чтобы успокоиться, гораздо лучше с любовью признать свое состояние и позволить ему быть.

Мы все нервничаем, ведь это человеческая природа. Приняв ее, вы заметите, как беспокойство начнет отступать. Уверены, что вы слышали это уже тысячу раз — то, чему вы сопротивляетесь, вы притягиваете. Это правда, поэтому смените тактику, и начните относиться к себе с добром и пониманием.

Задайте себе эти вопросы

Когда вы чувствуете, что вообще перестаете контролировать ситуацию, спросите себя, чего вы действительно боитесь? Каким может быть худший вариант развития событий? Если бы этот худший сценарий осуществился, что бы произошло? Будет ли иметь значение эта ситуация через пять лет? Разве нет никаких уроков, которые вы могли бы извлечь из этой ситуации?

Скорее всего, даже после произошедшего вы продолжите жить, любить и двигаться дальше. Как говорится, сам страх пугает больше всего.

Не переусердствуйте

Иногда мы пытаемся компенсировать свою неуверенность или стресс чрезвычайно смелыми заявлениями и странными обещаниями, или пытаемся быть кем-то, кем мы не являемся. Но если вы притворяетесь, это будет заметно и, в конечном итоге, только усилит ваши переживания. Не старайтесь понравиться кому-то, лучше вспомните свои положительные качества, и просто будьте собой. Окружающие обязательно заметят и оценят это.

В конце еще раз хотелось бы сделать акцент на самом важном пункте — первом. Если вы забудете все остальные советы, приведенные выше, постарайтесь не забыть делать глубокие вдохи диафрагмой. Эта простая практика поможет пережить любую страшную ситуацию в вашей жизни.

Источник: Хочу