Девочка с «маской Бэтмена» Луна Феннер после операции летит в Майами

После процедур маленькая американка всё время норовила потрогать свой лоб, где формировалась новая кожа

Луна Феннер родилась с огромным пятном на лице, напоминающем по форме маску героя комиксов Бэтмена. Это новообразование — по сути, гигантская родинка, которая может перерасти в меланому. Американские врачи не смогли предложить семье адекватное лечение, и тогда Луну пригласили на Кубань. Местный врач Павел Попов уже много лет помогает таким пациентам, используя собственную методику. В конце сентября шестимесячная Луна прилетела с мамой в Краснодар. За два месяца ей удалили часть невуса, и теперь девочка на время возвращается домой в Майами. Перед вылетом журналисты смогли её увидеть и оценить результаты работы кубанского врача.

Будет лучше

Предложенное в США лечение не устроило родителей Луны Феннер. Во-первых, оно бы потребовало под сотню операций в течение нескольких лет и принесло бы девочке много страданий. А во-вторых, за такую помощь семье пришлось бы выложить почти полмиллиона долларов. У Феннеров нет таких денег. К тому же на Кубани им предложили более щадящее лечение за существенно меньшую плату. В краснодарской клинике пообещали избавить Луну от невуса за год-полтора. Всего потребуется от 6 до 8 операций, которые проводятся с помощью лазера. Первый этап лечения планировалось закончить ближе к новому году. Но он завершился почти на месяц раньше намеченного срока.

«В октябре мы сделали Луне первую операцию, — рассказал на пресс-конференции хирург-онколог Павел Попов. — Программа первого этапа лечения состояла из двух частей. Девочке удалили невус на коже лба — это относительно простая задача. Труднее всего было обработать ресничные края век. В работе с невусами это самое сложное из самого сложного. И там, и там лечение прошло успешно. Кроме основного очага на лице мы нашли множество мелких невусов на теле Луны. Их тоже удалили».

После процедур маленькая американка всё время норовила потрогать свой лоб, где формировалась новая кожа. Чтобы не повредить ее и не занести инфекцию, девочке надевали повязку. Сейчас обработанный участок на лбу Луны напоминает большой шрам, но это нормально.

«Мне постоянно приходится сталкиваться с перфекционизмом пациентов, — продолжает Павел Попов. — Все мечтают не просто удалить невус, а чтобы на его месте появилась девственная кожа. Конечно, она не может выглядеть нетронутой в принципе. Сейчас, когда только закончилось восстановление кожного покрова, он ещё далёк от идеала. Не все участки пока в одинаковой степени подверглись трансформации. Где-то ткань немножко выше, где-то немножко ниже. Местами кожа имеет избыточно розовый цвет. Но через год-два после операции обработанные участки визуально будут выглядеть очень хорошо. Эстетически получится в десятки раз лучше, чем сейчас».

По его словам, после полного восстановления на месте невуса будет видно небольшое отличие в тоне цвета кожи. Как правило, она немножко светлее. Также будет заметна разница в текстуре. Вблизи кожа после операции выглядит более сглаженной, чем обычная. Эти прогнозы основаны на почти двадцатилетнем опыте работы Павла Попова в области фотодинамической терапии. Классический метод удаления невуса при помощи скальпеля и пересадки кожи не даёт лучший эстетический результат. После него тоже остаются следы, к тому же при таком лечении возникают другие проблемы.

Погода холодная, а люди нет

Мама маленькой американки признается, что довольна первыми результатами лечения. В своем инстаграме она назвала решение приехать в Краснодар лучшим в своей жизни. Кэрол Феннер часто высказывается на эту тему, потому что многие отговаривали её от поездки в Россию.

«Когда я сказала друзьям и моей семье о своём решении, все называли меня сумасшедшей, — говорит мама Луны. — Мне говорили: «Русские люди такие холодные, и погода там тоже холодная». Но я была удивлена тому, насколько здесь все оказались добры к нам. На улицах нас останавливают, приветствуют, говорят: «Благословит вас бог, пусть всё будет хорошо». Погода тут и правда холодная, но не настолько, как я ожидала».

Многие жители кубанского города встречали Кэрол с Луной возле нового парка, который в Краснодаре построил бизнесмен Сергей Галицкий. Хотя гулять им удавалось нечасто. Ограничения накладывало лечение и погода. Для жителей Майами даже наша южная осень слишком холодная. В основном Кэрол сидела с дочкой в квартире.

«Забота о дочери занимает много времени, — продолжает Кэрол Феннер. — Моё время — её время. Если она не спит, и я не сплю. После операций нужно было много ухаживать за Луной, постоянно играть с ней, занимать внимание, чтобы она не трогала рану. Так что я очень устала».

На пресс-конференции Кэрол и выглядела устало. Но она никогда не отказывается от общения с журналистами, потому что ей нужна огласка. Публикации в СМИ и социальных сетях помогают женщине собирать деньги на лечение дочки. Еще Кэрол пришла идея продавать в интернете разные предметы с образом Луны. Один из них — это кукла с пятном на лице, как у Луны. На пресс-конференцию девочка пришла именно с такой игрушкой.

На страничке Кэрол много откровенных признаний о жизни.

«В моей семье было много доказательства того, что любовь и медицина побеждают всё, — пишет Кэрол. — Моя мама боролась и победила рак молочной железы. Несколько лет назад у меня обнаружили большую опухоль в печени и сообщили, что я никогда не смогу забеременеть. Врачи сказали, что гормоны будут увеличивать опухоль, и это очень опасно. Но случилось наоборот, она уменьшилась. Это доказывает, что нет ничего невозможного!!! Мои родители всегда дарили нам много любви и стремились к лучшему для нас. И если я буду делать то же самое для Луны, я знаю, что всё получится и мы все преодолеем».

В будущем она хочет показать эту хронику Луне.

«Я завела инстаграм для дочки, — призналась Кэрол Феннер. — Когда она подрастёт, то сможет прочитать, что люди про неё говорили, как беспокоились. Она увидит операцию и её первые результаты».

Но до конца этой летописи ещё далеко. Пока у девочки с мамой небольшая передышка. Сейчас они возвращаются в США, где отметят Рождество и Новый год. Кэрол призналась, что очень хочет отдохнуть и побыть с родными. А уже в конце января они снова должны прилететь в Краснодар для продолжения лечения. В этот раз женщина планирует взять в Россию свою маму, чтобы та помогала ей ухаживать за дочкой. К слову, бабушка Луны живёт в Бразилии, где также родилась Кэрол и ее муж Тьяго Феннер. Сам глава семейства на Кубань точно не приедет. Ему нужно оставаться в США, чтобы работать и оплачивать счета.

Трудности перевода

Активность Кэрол в социальных сетях помогает родителям других детей с той же проблемой. В Краснодар из-за рубежа собираются приехать еще трое детей — двое из США, один из Бразилии. С Павлом Поповым связываются и многие другие, но не все сразу решаются приезжать.

«Двое пациентов спрашивали, можем ли мы провести их лечение в Европе, — рассказывает исполнительный директор краснодарской клиники Андрей Алексуткин. — На наш вопрос, зачем там, они отвечали, что ехать в Россию далеко и к тому же они боятся. Для нас это было удивительно. Возможно, их страх не связан с конкретной страной, но он всё равно присутствует. Конечно, мы не можем проводить операции за рубежом. Мы будем делать их только здесь. Кстати, недавно Кэрол нам сказала: «Вы не знаете, что такое Бразилия, не называйте Россию опасной страной»».

Под конец встречи журналисты перешли от серьёзных тем к полушутливым вопросам. Кэрол предложили написать письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы он дал ей наш паспорт. Женщина ответила, что это было бы здорово. Кто-то спросил, не может ли первое слово Луны может быть русским, ведь дети очень восприимчивы. Кэрол сомневается, что такое случится.

«Дома мы говорим по-португальски, так что я думаю, это будет первый язык, — сказала мама девочки.— Многие приходящие к нам друзья говорят по-испански. Португальский, испанский, английский и сейчас русский. Так что Луна будет умной, она будет Эйнштейном».

Сама Кэрол пока запомнила всего несколько русских слов — «класс», «привет», «доброе утро». Она пыталась учить и другие, но они вылетают из головы— язык слишком сложный. Для общения на улицах и в магазинах женщина пользуется онлайн-переводчиком. Хотя у неё ещё будет время попрактиковаться. Вполне возможно, что следующий визит Феннеров в Краснодар продлится около года. Примерно столько времени нужно для окончания лечения девочки. Хорошо, что у Кэрол двойное гражданство. Надолго приехать в Россию с бразильским паспортом гораздо проще, чем с американским.

Источник: АиФ