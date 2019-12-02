Захватят ли роботы власть над людьми?

Кто пять лет назад мог предположить, что появится такая профессия, как хореограф беспилотных летательных аппаратов? Не оператор, а именно хореограф.

Роботы и искусственный интеллект потеснят нас из каких-то профессий, но возникнут новые

Отвечает руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» фонда «Сколково» Павел Кривозубов:

– Человечество через подобные страхи уже проходило. Напомню про движение луддитов в Англии XIX в. Из-за страха перед новыми технологиями и машинами, которые внедрялись на производстве и грозили потерей рабочих мест, луддиты громили ткацкие станки, в стране шли массовые протесты. Но потом всё успокоилось, люди освоили новые специальности, связанные с работой на этих станках.

История развивается по спирали. Конечно, роботы и искусственный интеллект потеснят нас из каких-то профессий. Но возникнут новые. Скажем, кто пять лет назад мог предположить, что появится такая профессия, как хореограф беспилотных летательных аппаратов? Не оператор, а именно хореограф. Это человек, который делает красивое шоу дронов, исходя из технических характеристик этих машин.

Источник: АиФ