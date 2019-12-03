Рубль окреп из-за притока капитала в Россию

С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.
«Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».
При этом глава ЦБ отметила, что санкции заставляют регулятор быть более осмотрительным. В частности, оцениваются разные аспекты финансовой стабильности.
«Мы уже привыкли жить в условиях санкций, постоянных дискуссий о новых санкциях, поэтому к этому готовимся, мы всегда просчитываем и рисковый сценарий», — подчеркнула Набиуллина.
Источник: РИА Новости
Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2019 года вырос в 1,6 раза — до 28 миллиардов долларов по сравнению с 17,4 миллиарда долларов за аналогичный период годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦБ РФ.