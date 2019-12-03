Рубль окреп из-за притока капитала в Россию

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основную причинуукрепления рубля: инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения. И идут в РФ.

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.

«Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом глава ЦБ отметила, что санкции заставляют регулятор быть более осмотрительным. В частности, оцениваются разные аспекты финансовой стабильности.

«Мы уже привыкли жить в условиях санкций, постоянных дискуссий о новых санкциях, поэтому к этому готовимся, мы всегда просчитываем и рисковый сценарий», — подчеркнула Набиуллина.

Источник: РИА Новости