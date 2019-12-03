Зашел справить нужду в лесок и сел за решетку на 6 лет как эксгибиционист житель Бердска

По словам супруги Юлии, Вячеслава Фелистова осудили несправедливо. 9-летняя девочка в Академгородке столкнулась с извращенцем за час до появления бердчанина. Родные попавших в такую же ситуацию, как Вячеслав, собираются пикетировать против несправедливости.

Зашел в лесок справить нужду и сел на 6 лет бердчанин

Зашел справить нужду и оказался за решеткой бердчанин Вячеслав Фелистов. Мужчина оказался на месте эксгибициониста, который за час до его приезда напугал 9-летнюю девочку в лесополосе Академгородка у Дома ученых. Историю 32-летнего Вячеслава рассказала «Курьер. Среда. Бердск» его супруга Юлия 2 декабря. По словам Юлии его осудили ошибочно. Все произошло 13 мая 2017 года.

— Он ехал на работу и остановился справить нужду. В этот момент к нему подбежал мужчина и прижал к земле. Кричит: «Я поймал педофила!», — вспоминает Юлия рассказы мужа.

Мужчина оказался отцом девочки, которой пришлось наблюдать эксгибициониста в лесочке за некоторое время до этого. Она шла из школы и напугалась «дяденьку без штанов», побежала домой и рассказала это отцу. По словам Юлии, мужчина пришел на место и наткнулся на Вячеслава. Вызвали сотрудников Росгвардии.

Осудили бердчанина 1 августа 2018 года по статье 132 ч. 4 (насильственные действия) в суде Советского района Новосибирска.

— Его вина не была доказана! — говорит Юлия.

По ее словам, девочка всегда сомневалась в показаниях — он ли это. Вячеслав не подходил под описания ребенка. У эксгибициониста были очки и темные густые волосы. Тогда как Вячеслав Фелистов светлый и был в кепке.

Вячеслав проходил судебно-медицинскую экспертизу. По рассказу Юлии, он месяц находился в психиатрическом отделении на ул. Владимирской Новосибирска. Она говорит, что никаких отклонений в его психике не выявлено.

1 ноября 2018 года в Новосибирском областном суде с него сняли обвинения и оставили под домашним арестом. По словам супруги, Вячеславу приложили сознаться в содеянном и за это должны были уменьшить срок. Но он не стал этого делать — оговаривать себя. В это время Юлия забеременела.

Спустя 8 месяцев 26 ноября 2019 года у Вячеслава снова прошел суд, на котором решение о лишении свободы на 6 лет оставляют в силе. Хотя по словам Юлии, один из трех судей отказался от обвинительного приговора, посчитав, что доказательств вины нет. Впереди кассационный суд и, возможно, дело дойдет до Верховного суда.

Юлия отмечает, что в последние годы ужесточилось законодательство из-за многих случаев насилия над детьми. Но в то же время по современным статьям можно посадить за решетку любого мужчину. По статье 132 ч. 4 дают от 12 лет. Но благодаря адвокату и тому, что есть дети (у Юлии двое детей от первого брака, которых они с Вячеславом воспитывали вместе) ему дали меньший срок. Но он остается за решеткой. Самой маленькой дочери, которая родилась пока Вячеслав сидит в тюрьме, 4 месяца.

— Любой матери можно сказать, что мужчина дотронулся до ее ребенка или снял штаны перед ним. И можно посадить любого! Но не всегда это справедливо, — возмущена Юлия.

Она рассказала, что сейчас в Бердске собралась группа людей, у которых родные по таким же статьям находятся под следствием или осуждены (10 человек). В ближайшие дни они планируют провести пикет. Они считают, что привлечение по таким статьям несет массовый характер.

В суде по Советскому району Новосибирска специалисты отметили «Курьер. Среда. Бердск», что по закону не могут давать комментарии по судам, которые проходили в закрытом режиме. Вся информация и документы предоставлены супругой осужденного Юлией Фелистовой.