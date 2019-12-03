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Зашел справить нужду в лесок и сел за решетку на 6 лет как эксгибиционист житель Бердска

15:43 03.12.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам супруги Юлии, Вячеслава Фелистова осудили несправедливо. 9-летняя девочка в Академгородке столкнулась с извращенцем за час до появления бердчанина. Родные попавших в такую же ситуацию, как Вячеслав, собираются пикетировать против несправедливости.

Зашел справить нужду в лесок и сел за решетку на 6 лет как эксгибиционист житель Бердска
Зашел в лесок справить нужду и сел на 6 лет бердчанин

Зашел справить нужду и оказался за решеткой бердчанин Вячеслав Фелистов. Мужчина оказался на месте эксгибициониста, который за час до его приезда напугал 9-летнюю девочку в лесополосе Академгородка у Дома ученых. Историю 32-летнего Вячеслава  рассказала «Курьер. Среда. Бердск» его супруга Юлия 2 декабря. По словам Юлии его осудили ошибочно. Все произошло 13 мая 2017 года.

— Он ехал на работу и остановился справить нужду. В этот момент к нему подбежал мужчина и прижал к земле. Кричит: «Я поймал педофила!», — вспоминает Юлия рассказы мужа.

Мужчина оказался отцом девочки, которой пришлось наблюдать эксгибициониста в лесочке за некоторое время до этого. Она шла из школы и напугалась «дяденьку без штанов», побежала домой и рассказала это отцу. По словам Юлии, мужчина пришел на место и наткнулся на Вячеслава. Вызвали сотрудников Росгвардии.

Осудили бердчанина 1 августа 2018 года по статье 132 ч. 4 (насильственные действия) в суде Советского района Новосибирска.

— Его вина не была доказана! — говорит Юлия.

По ее словам, девочка всегда сомневалась в показаниях — он ли это. Вячеслав не подходил под описания ребенка. У эксгибициониста были очки и темные густые волосы. Тогда как Вячеслав Фелистов светлый и был в кепке.

Вячеслав проходил судебно-медицинскую экспертизу. По рассказу Юлии, он месяц находился в психиатрическом отделении на ул. Владимирской Новосибирска. Она говорит, что никаких отклонений в его психике не выявлено.

1 ноября 2018 года в Новосибирском областном суде с него сняли обвинения и оставили под домашним арестом. По словам супруги, Вячеславу приложили сознаться в содеянном и за это должны были уменьшить срок. Но он не стал этого делать — оговаривать себя. В это время Юлия забеременела.

Спустя 8 месяцев 26 ноября 2019 года у Вячеслава снова прошел суд, на котором решение о лишении свободы на 6 лет оставляют в силе. Хотя по словам Юлии, один из трех судей отказался от обвинительного приговора, посчитав, что доказательств вины нет. Впереди кассационный суд и, возможно, дело дойдет до Верховного суда.

Юлия отмечает, что в последние годы ужесточилось законодательство из-за многих случаев насилия над детьми. Но в то же время по современным статьям можно посадить за решетку любого мужчину. По статье 132 ч. 4 дают от 12 лет. Но благодаря адвокату и тому, что есть дети (у Юлии двое детей от первого брака, которых они с Вячеславом воспитывали вместе) ему дали меньший срок. Но он остается за решеткой. Самой маленькой дочери, которая родилась пока Вячеслав сидит в тюрьме, 4 месяца.

— Любой матери можно сказать, что мужчина дотронулся до ее ребенка или снял штаны перед ним. И можно посадить любого! Но не всегда это справедливо, — возмущена Юлия.

Она рассказала, что сейчас в Бердске собралась группа людей, у которых родные по таким же статьям находятся под следствием или осуждены (10 человек). В ближайшие дни они планируют провести пикет. Они считают, что привлечение по таким статьям несет массовый характер.

В суде по Советскому району Новосибирска специалисты отметили «Курьер. Среда. Бердск», что по закону не могут давать комментарии по судам, которые проходили в закрытом режиме. Вся информация и документы предоставлены супругой осужденного Юлией Фелистовой.

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От редакции

Справедливо?

Александр, 02 декабря 2019 15:40
Здесь, конечно же, трудно иметь какое-то мнение. Я же сам не видел. Но сразу же вспоминается требование закона о том, что любые сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Девочка же сомневается, об этом сказано в статье.
А вообще, хотелось бы в связи со статьей такую тему поднять. Назовем эту тему корректно - "Поливальщики". Я сам езжу на работу из Бердска в Новосибирск. Находясь в дороге, постоянно наблюдаю, как на обочине останавливаются машины, а рядом стоит мужик-водитель и, не отходя далеко, поливает землю (ну, вы поняли о чем я). И почему-то это явление стало массовым в последние годы. Почему? Мне кажется, из-за падения культурного уровня, из-за того, что народ скотинеет. Лично я, если приспичило, дотерплю до дома, до торгового центра, до работы. Кого-то, наверное, вопросы приличия не сильно волнуют. Захотел отлить, ну так в этом же месте, где захотел, встанет и отольёт. Скоро такими темпами, такие картины с поливальщиками можно будет наблюдать и в центре города в середине дня. Куда подевались приличие, стыд, нежелание выглядеть по идиотски перед окружающими? В общем, надо меньше бегать по кустам и поливать их, для этого есть дождь. Тогда и проблем меньше будет, в т.ч. и уголовных (хотя, если герой статьи невиновен, то дай Бог, чтобы освободили).
Александр, 02 декабря 2019 16:28
Да, все верно, о культуре и стыда мы уже позабыли и при этом не надо забывать, что есть и медицинские отклонения от нормы, когда человек просто не может держать это в себе. На то тоже нужно делать снисхождение. За это раньше как за мелкое хулиганство давали 15 суток, но не 12лет,извините.
Аноним, 02 декабря 2019 20:12
"И почему-то это явление стало массовым в последние годы. Почему? Мне кажется, из-за падения культурного уровня, из-за того, что народ скотинеет. Лично я, если приспичило, дотерплю до дома, до торгового центра, до работы. Кого-то, наверное, вопросы приличия не сильно волнуют."

Что за бред? Вы с какой планеты? Вы сколько общественных туалетов в Бердске Видели? Хоть один видели ОБЩЕСТВЕННЫЙ туалет в Бердске? А по автотрассам Черепаново -Бердск сколько? Хоть один видели? Проблема в вас и в таких "специльно непонятливых" которым плевать на налогоплательщиков и их естественные НУЖДЫ, это природа, тут или в штаны или в подгузник или к углу любого МКД без вариантов!!! По этой статье ВЕСЬ МУЖСКОЙ ПОЛ Бердска за мочеиспускание на улице, при желании , пересажать можно! НУ НЕТ У НАС ТУАЛЕТОВ в БЕРДСКЕ и НИКОГДА НЕ БЫЛО и НЕ БУДЕТ!!!
Raven, 02 декабря 2019 20:19
Вы это диабетикам расскажите. Пускай в машине обсыкаются
Гость, 02 декабря 2019 21:59
Что бы на обочине и в кустики не ходили справлять нужду ставьте туалеты. Где в бердске есть уличный туалет? на трассах где? и не
всегда можешь дотянуть до заправки с туалетом.
Аноним, 02 декабря 2019 22:30
Есть на трассе туалеты. Может быть кому-то будет полезно. Там, где есть заправки - там есть туалеты.
Алексей, 02 декабря 2019 22:41
" И почему-то это явление стало массовым в последние годы. Почему?"(С) В смысле, почему люди стали массово справлять нужду? Ну, так это всегда было, это, понимаете ли, физиология такая. По - вашему опять-таки, уже в какой раз люди виноваты... То что у нас инфраструктуры нет (туалеты, дороги, стоянки, больницы, пешеходные, велодорожки), вы не упоминаете почему-то. Плохому танцору ... мешают, а у плохой власти всегда люди во всем виноваты...
Иван, 03 декабря 2019 00:49
Дорога на Алтай 6 часов, грех не поссать в лесу
Александр, 03 декабря 2019 08:39
Скажите, а сколько общественных туалетов в Бердске? А в Новосибирске? Обоссаться теперь, если вдруг приспичило?
Александр, 03 декабря 2019 11:29
В соседней статье тема о водителях маршруток, котторые весь бердск обоссали. Давайте их всех пересажаем!
zizou, 03 декабря 2019 16:25
Вы это диабетикам расскажите. Пускай в машине обсыкаются
====================================
ага. внезапно так стал диабетиком. и временно. потому что человек с заболеванием, зная о своих проблемах, заботится о своих нуждах заранее: есть впитывающие трусы, есть мочеприемники для водителей. реально, достали дядьки со своими животными повадками: поссал где угодно, потому что не смог сдержать мочу, изнасиловал, потому что не смог сдержать похоть, убил, потому что не смог сдержать гнев... глядите-ка, какие нежные удалено. а теперь -- поди-разберись, как он, ехавши на работу, оказался без штанов в лесочке за ДУ
Армэн, 02 декабря 2019 16:05
Все мутно, ехал на работу и свернул к дому учёные, заглушил двигатель, закрыл машину и пошел шарится по кустам, там вообще то не отхожее место. Представляю там запах ссанины. Только чуваки из Бердска наверное так делают, там кругом жилые дома и дети ходят. Судья наверное там поблизости живет, и следователь тоже, потому и наказание такое. Если в Бердске можно сходить в туалет в 10 метрах от администрации, то в академгородке видимо это не приветствуется, нужно это учитывать если приходиться там бывать по работе.
Аноним, 02 декабря 2019 20:16
"Армэн, 02 декабря 2019 16:05 Если в Бердске можно сходить в туалет в 10 метрах от администрации, "

Сегодня 03.12.2019 года куда ты пойдёшь в Бердске в Туалет в 10 метрах от администрации? Такое мог написать только не местный, который от кого-то когда то что-то слышал но толком не понял! Нет в 10 метрах от администрации Общественного ТУАЛЕТА в Бердске!!! НИКОГДА НЕ БЫЛО!!!
Армэн, 02 декабря 2019 22:06
Уважаемый аноним, между администрацией г. Бердска и ЦУМом вот как лет 30 растут малоухоженые нето кусты, нето деревья, и местные жители всегда использовали это место для принятия алкоголя, наркотиков,выгула собак а также как общественный туалет.Так было всегда, даже во времена моего детства. А живу я в Бердске 45 лет. Если есть местные аборигены готовые аргументированно опровергнуть, пожалуйста, я готов к диалогу.
Игорь., 02 декабря 2019 22:27
Вокруг ДУ Лес, дремучий, заросли кустарников! Чтобы увидеть кого-то писающего, надо сильно напрягаться!Туалетов как не было со времен СССР так и нет, и не будет никогда. Это-же академ, тут только академикам можно по гектару земли иметь бесплатно, остальные, терпите!
Аноним, 02 декабря 2019 22:46
"между администрацией г. Бердска и ЦУМом вот как лет 30 растут малоухоженые нето кусты, нето деревья, и местные жители всегда использовали это место для ...... а также как общественный туалет."

А теперь подумайте вот о чём, вы начинаете справлять нужду в 10 метрах от администрации, а там девочки выгуливают собачек и вот, вы уже не честный гражданин в безвыходном положении(ну не в штаны же гадить), а "маньяк и педофил"! Не верите? А вы в курсе, что там видеокамера и вещдоки на вас??? Потому, что там НЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ТУАЛЕТА, а справить нужду и неоконфузица в центре города под видео наблюдением НЕВОЗМОЖНО!!!
Армэн, 03 декабря 2019 00:47
Если там камеры висят, от чего же там ни к одному тополю не подойти, все обкакано, и газетки грязные летают?В Бердске кстати это место всегда было "достопримечательностью". И не висят там на тополях никаких камер, и никакие дети там не не гуляют давно, там на этом пятаке собак выгуливают и в туалет ходят обдолбаные подростки.
Гы, 02 декабря 2019 16:07
а нечего гадить в лесу! :))
кош, 02 декабря 2019 17:58
Лучше гадить на лестничной площадке МКД!
Людмила, 02 декабря 2019 16:15
Вы Александр очень ошибаетесь,когда пишите что все сомнения трактуются в пользу обвиняемых. Это далеко не так ,особенно в таких случаях где потерпевшими выступают дети. Как раз таки наоборот. Все показания детей засчитываются. Априори. Становится очень страшно на самом деле. У меня зять сел на 13! Лет, за якобы изнасилование, которое было 4! Года назад. Все эти годы яжмать девочки даже не замечала что с ней что то происходит. Напрашивается вопрос ,а происходило ли? Первый суд оправдал, а второй нет. Он военнослужащий, у него военная ипотека и трое детей 16, 4 и 2года. И ему даже не смягчили наказание. Но нам этого и не надо ! Мы выйдем на пикет ,который состоится 8.12.19 и если надо то пойдем до Кремля. И будем требовать пересмотра дел, а их действительно очень много. У меня 2 сына и внук и муж и я не хочу чтобы шурыгинские последовательницы могли сажать каждого только основываясь на их бредовых показаниях. Потому как если так пойдет, то скоро и сажать то не кого будет. Так что советую: мужчины , даже в лифт с детьми не входите, иначе это дитя через 4 года может вдруг вспомнить что вы его изнасиловали, или органы свои показывали. Берегите себя. Таких дел очень много. Вы просто не представляете себе масштабы.
Светлана, 03 декабря 2019 16:20
Людмила, Вячеслав с Юлей и другие семьи..., буду молиться за вас всех, чтобы пикет благополучно прошёл, суды пересмотрели..., как страшно стало жить,в кусты не заходи,в лифт тоже,скоро придется не только ездить в машине с видеорегистратором,но и ходить пешком...! Уважаемые родители с детьми,от которых пострадали невиновные мужчины...,одумайтесь, покайтесь, может глупости детей,месть и т.д.,но страдают семьи с детьми...,вы не представляете какой страшный Божий Суд ждёт за неправду на земле и на Небесах...! Желаю здоровья, терпения, мудрости, благоразумия...!
Игорь, 02 декабря 2019 16:23
Александр！А Вам не приходит в голову, что по всей длине трассы, ооочень мало общественных туалетов, нет их и в Бердске, нет и в Новосибе！ А если человек из далека, или вообще с проблемами мочеполовой системы？Что, по вашему в штаны делать？Давайте всех за решетку, за ранее, так сказать！ Тут вопрос ребром ставить надо, есть нормы и правила обустройства городских и сельских массивов, дорог и придорожной коммуникации, и там есть упоминания о туалетах, но это на бумаге. А на деле надо с чинуш спрашивать, и судить их их за каждого справившого нужду！
Юлька, 02 декабря 2019 17:12
Игорь, а давайте вообще делать туалеты через каждые 15 метров? Ну а вдруг какому-нибудь очередному за***нцу приспичит. Правильно пишет Александр. Таких явлений стало больше не из-за того, что все подряд (как вы пишете) издалека едут, да еще и с проблемами мочеполовой системы. Проблемы из-за того, что быдла много! До всех пофиг, вот мне надо, и я сделаю то, что приспичило! Ради других потерпеть, в чем-то некомфорт испытать, это же вроде бы как даже стремно. Надо же наоборот, чтобы все окружающие испытывали дискомфорт ради тебя!
Ольга, 02 декабря 2019 19:41
А смысл городить туалеты? Засрут, простите, так, что никто туда не зайдет. Также по кустам и будут прятаться. Пример, на днях была новость о том, что установили туалет на конечной остановке для водителей. С кодовым замком. Так его сами водители с кондукторами и загадили за очень короткое время. А потом ещё и претензии кидали, что никто за ними не убирает.
Аноним, 02 декабря 2019 20:23
"Ольга, 02 декабря 2019 19:41
А смысл городить туалеты? Засрут, простите, так, что никто туда не зайдет."

Это вы по себе судите? По какому СНИПУ, вы считаете деревянную будку туалетом? Да ещё и в центре Бердска на сто тысяч населения? САНэпидем станции на вас нет!!!
Аноним, 02 декабря 2019 20:31
" Юлька, 02 декабря 2019 17:12Игорь, а давайте вообще делать туалеты через каждые 15 метров? Ну а вдруг какому-нибудь очередному за***нцу приспичит. "

Вот через три недели начнутся кооперативы, вот тогда мы на вас и посмотрим, на вашу культуру и как вас приспичит через каждые 15 метров где попало!
Ольга, 02 декабря 2019 21:25
Нет, не по себе. У меня как то жизнь сложилась, что нет передвижений на большие расстояния. Все в шаговой доступности. Работа, дом и пр.
Про деревянные будки где вы увидели? Я ни словом о них не вспоминала.
Дэн, 02 декабря 2019 22:03
Да дело даже в том, что мужики стоят и ссут демонстративно, не удасуживаясь даже с обочины отойти к кусту даже в летнее время, кроме того и в зимнее можно что то придумать. По крайней мере не видел ни одной трассы, на которой чуть ли не через каждые 5-7 минут не было бы съездов на менее насыщенную дорогу. Уверен, если бы до такой степени не обнаглели те, кто по крайней мере может потерпеть до съезда или отойти от глаз, то такого ЗРЕЛИЩА было бы во 100 раз меньше. Такое ощущение, что каждый второй с проблемами... Проблемами с совестью.
Аноним, 03 декабря 2019 10:57
" Дэн, 02 декабря 2019 22:03Да дело даже в том, что мужики стоят и ссут демонстративно, не удасуживаясь даже с обочины отойти к кусту даже в летнее время, кроме того и в зимнее можно что то придумать."

Сейчас конкретно зима, что ещё можно придумать для справления ЕСТЕСТВЕННЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА, в центре Бердска "ЛЕГАЛЬНО",или на голой засугробленной трассе? В снег с головой зарыться? Строй туалеты Демагог, а потом учи людей жить!!!
zizou, 03 декабря 2019 16:31
Что, по вашему в штаны делать？
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почему у моей подруги блондинки хватает ума возить с собой подгузники, а у подавляющего большинства дядек альтернатива заключается только в собачьем способе ссанья?
zizou, 03 декабря 2019 16:38
что ещё можно придумать для справления ЕСТЕСТВЕННЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА, в центре Бердска "ЛЕГАЛЬНО",или на голой засугробленной трассе?
======================================
до чего дошёл прогресс!
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Аноним, 02 декабря 2019 16:39
Александр, как раз и не "поливал" возле машины, как Вы говорите, а отошёл в лесок, чтобы его не было видно с дороги. Наверное правильно делают свои дела возле машины, потому что прогулка в лесок чревата многолетними последствиями! На самом деле, эти статьи не требуют свидетелей, достаточно слов ребенка и прошаренности родителей в этом вопросе. У нас же всех любят грести под одну гребёнку и настоящих педофилов и случайных людей. И разбираться, как правило, никто не хочет.
Гость, 02 декабря 2019 16:40
На его месте должен быть мэр, который не строит общественные туалеты. На весь Бердск их сейчас только 2 - возле ж. д. станций Бердск и Речкуновка.
Валера, 02 декабря 2019 16:52
Нужно было все дела в Бердске сделать, а не возить с собой. Ну на крайняк в машине. Там дома кругом жилые. Вам бы понравилось если жители академгородка приезжали и по пути на работу останавливались и ходили в кусты у вашего подъезда? Думаю если человек не виновен, то оправдают и отпустят, но маловероятно, видимо кого то это достало серьёзно.
Аноним, 02 декабря 2019 20:28
" Валера, 02 декабря 2019 16:52Нужно было все дела в Бердске сделать, а не возить с собой."

Опять теоретики набежали! Выпей полторашку газировки и засеки время, как тебя, теоретика, гонять будет! Или шаурмы с беляшеком съешь, а потом с толчка не слазь сутки! И на старуху бывает проруха! Сначала построй туалеты, а потом требую от нормальных людей культуры!!!
Аноним, 02 декабря 2019 22:36
В доме ученых же есть туалет. Можно было бы зайти туда.
Аноним, 02 декабря 2019 22:52
" Аноним, 02 декабря 2019 22:36В доме ученых же есть туалет. Можно было бы зайти туда."
Во первых даже у ДУ есть время работы, когда его двери не на замке, а во вторых откуда вы знаете, что столько лет назад, этот туалет в этот день не был на ремонте?
Аноним, 03 декабря 2019 16:51
Зачем жрать шаурму,беляши и выпивать полторашку газировки, отправляясь в дорогу?
Аноним, 02 декабря 2019 17:00
С Бердска до Академа ехал, неужели потерпеть не мог!!!
Поливальщик кустарника, 02 декабря 2019 17:06
Интересно, а тётю бы посадили за подобное же деяние? Или, тут - только дяди виноваты априори?
Аноним, 02 декабря 2019 17:41
Тётю -нет. Собак -тоже, хотя это несколько иная история, но происходит она тоже "в кустах у подъезда".
Поливальщица лесов, полей и рек, 02 декабря 2019 17:47
Мы, т.е. женщины, еще и вашу пенсию проедим! Потому что мы выходим на пенсию раньше, и живем дольше. Вот так! У нас в стране равноправие. А если кому не нравится, то мы громко-громко скажем: "Фууу, будьте мужиками, ведите себя достойно, а то хуже бабы!"
Аноним, 02 декабря 2019 17:34
Не пойму, чё всё за культуру зацепились? Ну пописил не там, кстати не возле домов, как написано в комментарии, а в лесополосе. Вопрос в том, что человека оговорили и посадили на 6 лет! Вы только представьте себя в таких условиях. Речь идёт о том, что человеку просто сломали жизнь! Не зря есть поговорка: "От тюрьмы и от сумы не зарекайся". Парень просто оказался не в то время, не в том месте...
Аноним, 02 декабря 2019 20:29
Ну так был же очередной эпизод "московского дела" в прошлом месяце. Там загребли чувака "за вывих плеча росгвардейцу", который, как было видно по видел, так старался "задержать" кого-то, что сам же этим плечом об асфальт и навернулся. Но потом защита подняла видеозаписи и выяснила, что задержали вообще левого чувака. То есть того, кто достоверно отсутствовал в этот месте. Судилище первой инстанции видеосвидетельство смотреть просто отказалось. А аппеляционный суд решил таки посмотреть, признал что судят вообще левого чувака и (внимание!) заменил этому чуваку реальный срок на условный! То есть всё "по путинской справедливости". Ни за что у нас сейчас дают условный срок!

Ну вот эти дальше пошли. Теперь ни за что - срок реальный.

Хочу тут только добавить для всех, кто думает, что это не про него и его родственников. До вас просто ещё не дошла очередь ни за что сидеть. Вот и всё! А так - этот колокол звонит по вам!
Аноним, 02 декабря 2019 17:44
На сто процентов уверен, что поделом упекли. А щас начинается в кусты пописить, покакать заходил. В Академ городке куча кафе и тц с туалетами. Не надо нам ля-ля
Егор, 02 декабря 2019 17:59
На его месте мог бы оказаться и ты, ононимчик !
Николай, 02 декабря 2019 17:54
Нужно было использовать детектор , многое бы прояснилось
Сеня, 02 декабря 2019 18:14
Всё правильно! По Первому каналу показывают передачи с детектором лжи! Там сразу же всех на чистую воду выводят! А если еще совместно с детектором лжи обсудить проблему с умными людьми (ну там, например, Джигурда или Стас Барецкий), то сразу вся правда про человека всплывает.
Гость Очередной, 03 декабря 2019 12:39
Простите, Сеня, у меня некоторые пробелы в воспитании, но из умных людей я знаю только Джигурду...
Про первый канал с детектором вы абсолютно правы, но и про экстрасенсов не забывайте!
Maria54, 02 декабря 2019 18:05
Представляете, сколько должно было пройти времени с того момента, как девочка увидела, дошла до дома, рассказала папе и папа дошел до этого места. За это время можно было 10 раз справить нужду, так что видимо всё не просто так.

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