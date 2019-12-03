Зашел справить нужду в лесок и сел за решетку на 6 лет как эксгибиционист житель Бердска

Зашел справить нужду и оказался за решеткой бердчанин Вячеслав Фелистов. Мужчина оказался на месте эксгибициониста, который за час до его приезда напугал 9-летнюю девочку в лесополосе Академгородка у Дома ученых. Историю 32-летнего Вячеслава рассказала «Курьер. Среда. Бердск» его супруга Юлия 2 декабря. По словам Юлии его осудили ошибочно. Все произошло 13 мая 2017 года.
— Он ехал на работу и остановился справить нужду. В этот момент к нему подбежал мужчина и прижал к земле. Кричит: «Я поймал педофила!», — вспоминает Юлия рассказы мужа.
Мужчина оказался отцом девочки, которой пришлось наблюдать эксгибициониста в лесочке за некоторое время до этого. Она шла из школы и напугалась «дяденьку без штанов», побежала домой и рассказала это отцу. По словам Юлии, мужчина пришел на место и наткнулся на Вячеслава. Вызвали сотрудников Росгвардии.
Осудили бердчанина 1 августа 2018 года по статье 132 ч. 4 (насильственные действия) в суде Советского района Новосибирска.
— Его вина не была доказана! — говорит Юлия.
По ее словам, девочка всегда сомневалась в показаниях — он ли это. Вячеслав не подходил под описания ребенка. У эксгибициониста были очки и темные густые волосы. Тогда как Вячеслав Фелистов светлый и был в кепке.
Вячеслав проходил судебно-медицинскую экспертизу. По рассказу Юлии, он месяц находился в психиатрическом отделении на ул. Владимирской Новосибирска. Она говорит, что никаких отклонений в его психике не выявлено.
1 ноября 2018 года в Новосибирском областном суде с него сняли обвинения и оставили под домашним арестом. По словам супруги, Вячеславу приложили сознаться в содеянном и за это должны были уменьшить срок. Но он не стал этого делать — оговаривать себя. В это время Юлия забеременела.
Спустя 8 месяцев 26 ноября 2019 года у Вячеслава снова прошел суд, на котором решение о лишении свободы на 6 лет оставляют в силе. Хотя по словам Юлии, один из трех судей отказался от обвинительного приговора, посчитав, что доказательств вины нет. Впереди кассационный суд и, возможно, дело дойдет до Верховного суда.
Юлия отмечает, что в последние годы ужесточилось законодательство из-за многих случаев насилия над детьми. Но в то же время по современным статьям можно посадить за решетку любого мужчину. По статье 132 ч. 4 дают от 12 лет. Но благодаря адвокату и тому, что есть дети (у Юлии двое детей от первого брака, которых они с Вячеславом воспитывали вместе) ему дали меньший срок. Но он остается за решеткой. Самой маленькой дочери, которая родилась пока Вячеслав сидит в тюрьме, 4 месяца.
— Любой матери можно сказать, что мужчина дотронулся до ее ребенка или снял штаны перед ним. И можно посадить любого! Но не всегда это справедливо, — возмущена Юлия.
Она рассказала, что сейчас в Бердске собралась группа людей, у которых родные по таким же статьям находятся под следствием или осуждены (10 человек). В ближайшие дни они планируют провести пикет. Они считают, что привлечение по таким статьям несет массовый характер.
В суде по Советскому району Новосибирска специалисты отметили «Курьер. Среда. Бердск», что по закону не могут давать комментарии по судам, которые проходили в закрытом режиме. Вся информация и документы предоставлены супругой осужденного Юлией Фелистовой.
А вообще, хотелось бы в связи со статьей такую тему поднять. Назовем эту тему корректно - "Поливальщики". Я сам езжу на работу из Бердска в Новосибирск. Находясь в дороге, постоянно наблюдаю, как на обочине останавливаются машины, а рядом стоит мужик-водитель и, не отходя далеко, поливает землю (ну, вы поняли о чем я). И почему-то это явление стало массовым в последние годы. Почему? Мне кажется, из-за падения культурного уровня, из-за того, что народ скотинеет. Лично я, если приспичило, дотерплю до дома, до торгового центра, до работы. Кого-то, наверное, вопросы приличия не сильно волнуют. Захотел отлить, ну так в этом же месте, где захотел, встанет и отольёт. Скоро такими темпами, такие картины с поливальщиками можно будет наблюдать и в центре города в середине дня. Куда подевались приличие, стыд, нежелание выглядеть по идиотски перед окружающими? В общем, надо меньше бегать по кустам и поливать их, для этого есть дождь. Тогда и проблем меньше будет, в т.ч. и уголовных (хотя, если герой статьи невиновен, то дай Бог, чтобы освободили).
Что за бред? Вы с какой планеты? Вы сколько общественных туалетов в Бердске Видели? Хоть один видели ОБЩЕСТВЕННЫЙ туалет в Бердске? А по автотрассам Черепаново -Бердск сколько? Хоть один видели? Проблема в вас и в таких "специльно непонятливых" которым плевать на налогоплательщиков и их естественные НУЖДЫ, это природа, тут или в штаны или в подгузник или к углу любого МКД без вариантов!!! По этой статье ВЕСЬ МУЖСКОЙ ПОЛ Бердска за мочеиспускание на улице, при желании , пересажать можно! НУ НЕТ У НАС ТУАЛЕТОВ в БЕРДСКЕ и НИКОГДА НЕ БЫЛО и НЕ БУДЕТ!!!
всегда можешь дотянуть до заправки с туалетом.
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ага. внезапно так стал диабетиком. и временно. потому что человек с заболеванием, зная о своих проблемах, заботится о своих нуждах заранее: есть впитывающие трусы, есть мочеприемники для водителей. реально, достали дядьки со своими животными повадками: поссал где угодно, потому что не смог сдержать мочу, изнасиловал, потому что не смог сдержать похоть, убил, потому что не смог сдержать гнев... глядите-ка, какие нежные удалено. а теперь -- поди-разберись, как он, ехавши на работу, оказался без штанов в лесочке за ДУ
Сегодня 03.12.2019 года куда ты пойдёшь в Бердске в Туалет в 10 метрах от администрации? Такое мог написать только не местный, который от кого-то когда то что-то слышал но толком не понял! Нет в 10 метрах от администрации Общественного ТУАЛЕТА в Бердске!!! НИКОГДА НЕ БЫЛО!!!
А теперь подумайте вот о чём, вы начинаете справлять нужду в 10 метрах от администрации, а там девочки выгуливают собачек и вот, вы уже не честный гражданин в безвыходном положении(ну не в штаны же гадить), а "маньяк и педофил"! Не верите? А вы в курсе, что там видеокамера и вещдоки на вас??? Потому, что там НЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ТУАЛЕТА, а справить нужду и неоконфузица в центре города под видео наблюдением НЕВОЗМОЖНО!!!
А смысл городить туалеты? Засрут, простите, так, что никто туда не зайдет."
Это вы по себе судите? По какому СНИПУ, вы считаете деревянную будку туалетом? Да ещё и в центре Бердска на сто тысяч населения? САНэпидем станции на вас нет!!!
Вот через три недели начнутся кооперативы, вот тогда мы на вас и посмотрим, на вашу культуру и как вас приспичит через каждые 15 метров где попало!
Про деревянные будки где вы увидели? Я ни словом о них не вспоминала.
Сейчас конкретно зима, что ещё можно придумать для справления ЕСТЕСТВЕННЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА, в центре Бердска "ЛЕГАЛЬНО",или на голой засугробленной трассе? В снег с головой зарыться? Строй туалеты Демагог, а потом учи людей жить!!!
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почему у моей подруги блондинки хватает ума возить с собой подгузники, а у подавляющего большинства дядек альтернатива заключается только в собачьем способе ссанья?
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до чего дошёл прогресс!
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Опять теоретики набежали! Выпей полторашку газировки и засеки время, как тебя, теоретика, гонять будет! Или шаурмы с беляшеком съешь, а потом с толчка не слазь сутки! И на старуху бывает проруха! Сначала построй туалеты, а потом требую от нормальных людей культуры!!!
Во первых даже у ДУ есть время работы, когда его двери не на замке, а во вторых откуда вы знаете, что столько лет назад, этот туалет в этот день не был на ремонте?
Ну вот эти дальше пошли. Теперь ни за что - срок реальный.
Хочу тут только добавить для всех, кто думает, что это не про него и его родственников. До вас просто ещё не дошла очередь ни за что сидеть. Вот и всё! А так - этот колокол звонит по вам!
Про первый канал с детектором вы абсолютно правы, но и про экстрасенсов не забывайте!