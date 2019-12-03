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Из-за желания Путина навести порядок на российском ТВ поссорились Познер и Соловьев

13:00 03.12.2019 Фото: pixabay.com
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По мнению телеведущего Владимира Познера, российское телевидение не должно подчиняться правительству. Шоумен Владимир Соловьев считает, что российское телевидение и так меняется каждый день.

Из за желания Путина навести порядок на российском ТВ поссорились Познер и Соловьев
Соловьев и Познер поспорили после обещания Путина навести порядок на российском ТВ

Телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер высказались о том, как должно измениться российское телевидение. Журналисты в разговоре с корреспондентом «URA.RU» прокомментировали обещание президента РФ Владимира Путина навести порядок на ТВ, однако во мнениях не сошлись.

По мнению Владимира Познера, российское телевидение не должно подчиняться правительству. «Надо, прежде всего, чтобы власть вообще не вмешивалось в телевидение. И чтобы телевидение не управлялось властью. Все федеральные каналы управляются Кремлем. Это главный недостаток, именно поэтому там столько ахинеи», — заявил «URA.RU» Познер.

Владимир Соловьев считает, что российское телевидение и так меняется каждый день. «Каждый день на телевидении — это новая страница. Каждый раз в каждой программе ты что-то меняешь. А если речь идет о форматах, то и новые форматы каждый год появляются. Проводятся целые телевизионные ярмарки форматов со всего мира», — сказал телеведущий. Он полагает, что телевидение — одно из самых динамичных «направлений человеческой деятельности».

Соловьев также ответил на критику президента гильдии межэтнической журналистики Маргариты Лянге. На встрече с Путиным она пожаловалась на то, что телеканалы отказываются делать сюжеты на этнические темы. Журналист отметил, что на ВГТРК уделяют большое внимание национальным меньшинствам страны. «По крайней мере, на ВГТРК 28 из 80 региональных филиалов вещают на 54 национальных языках народов России. Информационное вещание на национальных языках — 2460 часов в год. В программа „Вести“, „Вести недели“ регулярно выходят репортажи, в которых освещаются важнейшие общественно-политические и культурные события о жизни народов России», — сообщил «URA.RU» телеведущий.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с критикой российского телевидения. На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике после жалоб общественников на федеральные каналы Путин пообещал навести порядок на ТВ, сообщает «Царьград».

Источник: ura.news

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От редакции

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Поросёнок Пётр, 03 декабря 2019 14:02
Время эфирного ТВ безвозвратно ушло в прошлое, молодёжь, слава богу, его уже не смотрит, это удел пенсионеров, просто по привычке. В век стриминговых сервисов и Ютуба, совершенно не понимаю, зачем смотреть эфирное ТВ, особенно на фоне того, что качество предлагаемого там контента упало ниже плинтуса и воняет как деревенская выгребная яма в жаркий летний день. Все центральные государственные каналы глубоко убыточны, прожирают миллиарды и содержаться на наши налоги. Эфирное ТВ окончательно умрёт через 20-30 лет, как только естественным образом иссякнет его основной потребитель, нынешние пенсионеры. Ну, а глядя на Соловьёва, Киселёва и прочих скабеевых, можно сказать, что оно уже мертво.
Аноним, 03 декабря 2019 14:20
полностью согласен.
вот только вопрос: я не смотрю, и не знаю ни про Соловьева, ни про Познера, ни про Киселева.
а вы откуда знаете?
Аноним, 03 декабря 2019 14:09
а помните обещание Путина создать к 2020 году аж 25 млн высокотехнологичных (!!) рабочих мест? До создания 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест осталось всего 27 дней. Ща заживем ))) и про среднюю зарплату в 2700 баксов с 2020 года не забываем ..)
телевизор же не врет ..)

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