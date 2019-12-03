ФАС разрешат силой изымать документы при подозрении на картельный сговор

Ужесточение норм аргументируют тем, что картели стали «одной из угроз экономической безопасности». Ущерб от них на товарных рынках и торгах может достигать 1,5–2% ВВП в год.

ФАС могут дать полномочия по силовому изъятию документов, вплоть до вскрытия помещений

В Госдуму внесен пакет законопроектов, которые предполагают расширение полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и усиление борьбы с картельными сговорами.

В частности, ведомство может получить право на силовое изъятие документов, вплоть до вскрытия помещений. Предлагается также увеличить штрафы за препятствование деятельности контролеров, для физлиц — до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для компаний — от 1% до 10% выручки (но не менее 50 тыс. рублей). Сейчас они составляют от 5 до 10 тысяч рублей.

Кроме того, авторы инициативы настаивают на ужесточении уголовной ответственности за заключение картеля или участие в нем. Потолок наказания за такие преступления предлагается повысить с трех до четырех лет лишения свободы, а за картели на торгах — до пяти лет колонии. Если речь идет об особо крупном размере или доходе, то сроки лишения свободы увеличиваются до шести лет.

Ужесточение норм в ФАС аргументируют тем, что картели стали «одной из угроз экономической безопасности». Ущерб от них на товарных рынках и торгах может достигать 1,5–2% ВВП в год.

В то же время указывается, что при подготовке законопроектов об усилении «антикартельных» полномочий ФАС не были учтены предложения Российского союза промышленников и предпринимателей. Кроме того, участники рынка заявляли о том, что ФАС зачастую называет «картелями» объединения некрупных производителей в борьбе за госзаказ, не препятствуя укрупнению лотов в пользу крупных игроков.

Источник: znak.com