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Киев готов принять «пару российских областей»

08:45 03.12.2019 Фото: pixabay.com
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«Одна «российская область» уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киев готов принять «пару российских областей»
Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности «принять пару российских областей».

«Одна «российская область» уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — сказала она в эфире НСН.

Ранее 2 декабря Кулеба прокомментировал высказывание спикера российской Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости к малым народам. Кулеба заявил, что из состава страны «никто никуда не выйдет», напротив, Киев ждет возвращения в свой состав пары «российских областей».

Володин ранее высказался по поводу срыва выступления депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств в Женеве 29 ноября делегатами от Украины. Спикер Госдумы назвал их действия «варварскими» и заявил, что, прервав доклад представителя крымских татар, Киев вновь продемонстрировал нетерпимость к малым народам.

Источник: РБК

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От редакции

Кто-то захочет войти в состав Украины?

Аноним, 03 декабря 2019 10:56
Кто захочет? Да, как минимум каждый пятый гражданин РФ ( который надеется эмигрировать из этой клиники), хотя бы ради паспорта.
Но нашим предводителям команчей из Лондона не видно
Аноним, 03 декабря 2019 11:24
Сам считал, статистик доморощенный?

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