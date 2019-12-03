Киев готов принять «пару российских областей»

«Одна «российская область» уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности «принять пару российских областей».

«Одна «российская область» уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — сказала она в эфире НСН.

Ранее 2 декабря Кулеба прокомментировал высказывание спикера российской Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости к малым народам. Кулеба заявил, что из состава страны «никто никуда не выйдет», напротив, Киев ждет возвращения в свой состав пары «российских областей».

Володин ранее высказался по поводу срыва выступления депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств в Женеве 29 ноября делегатами от Украины. Спикер Госдумы назвал их действия «варварскими» и заявил, что, прервав доклад представителя крымских татар, Киев вновь продемонстрировал нетерпимость к малым народам.

Источник: РБК