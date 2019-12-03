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Таксист телефоном лезет под юбки девушкам в Новосибирской области

11:45 03.12.2019 Фото: скриншот видео из соцсетей
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Вуайериста заметили в продуктовых магазинах Колывани и Новосибирска. Его подглядывания попали на видео и в соцсеть.

Таксист телефоном лезет под юбки девушкам в Новосибирской области
Таксист заглядывает под юбки жительницам Колывани

В соцсетях сообщают о странном мужчине, который делает пикантные фотографии девушек в продуктовых магазинах поселка Колывань.

Информация о фотографе-любителе появилась в паблике «АСТ-54». Подписчик сообщает, что этот мужчина работает таксистом в поселке, в свободное время он старается сфотографировать на телефон сибирячек под юбкой.

Пользователи соцсетей уточняют, что таксист-фотограф был замечен и в торговых центрах Новосибирска. Девушек просят быть бдительными и осторожными, так как горожане предполагают, что у мужчины могут быть проблемы с психикой и за подобное занятие его нельзя привлечь к ответственности. Если только он не нарвется на несовершеннолетнюю и не выложит снимки в интернет.

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От редакции

Извращенец?

Аноним, 03 декабря 2019 12:32
Интересно, а этот что жене расскажет?
Аноним, 03 декабря 2019 12:55
Рассмешили.
«Техника в руках дикаря - груда металлолома» подскажем дурачку, что есть пикантные сайты?
Смешнее было только выступление на съезде ЕР
Аноним, 03 декабря 2019 14:29
Да по виду гастарбайтер какой то,дома видно давно не был,скучает,не пристает,незаметненько так "хулиганит",перед сном "разгрузится"да и с утра на работу опять за "маршрутку",противно наблюдать,однако если этим ограничится,то и ничего,ведь по этим фото личность "жертвы"установить сложно,да и вреда он ей не причинил,негодник этакий!!!

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