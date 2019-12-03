Таксист телефоном лезет под юбки девушкам в Новосибирской области

Вуайериста заметили в продуктовых магазинах Колывани и Новосибирска. Его подглядывания попали на видео и в соцсеть.

Таксист заглядывает под юбки жительницам Колывани

В соцсетях сообщают о странном мужчине, который делает пикантные фотографии девушек в продуктовых магазинах поселка Колывань.

Информация о фотографе-любителе появилась в паблике «АСТ-54». Подписчик сообщает, что этот мужчина работает таксистом в поселке, в свободное время он старается сфотографировать на телефон сибирячек под юбкой.

Пользователи соцсетей уточняют, что таксист-фотограф был замечен и в торговых центрах Новосибирска. Девушек просят быть бдительными и осторожными, так как горожане предполагают, что у мужчины могут быть проблемы с психикой и за подобное занятие его нельзя привлечь к ответственности. Если только он не нарвется на несовершеннолетнюю и не выложит снимки в интернет.