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Репродукции картин Рериха и уникальные архивные материалы покажут в Бердске

09:00 03.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выставка с экскурсионным обслуживанием будет работать в выставочном зале Детской художественной школы «Весна» с 5 по 27 декабря. И продолжится после новогодних каникул.

Репродукции картин Рериха и уникальные архивные материалы покажут в Бердске
В выставочном зале художественной школы выставляют как работы воспитанников, так и педагогов

5 декабря в ДХШ «Весна» откроется Международный выставочный проект «Пакт Рериха. История и современность». Проект стал крупнейшей в России и в мире общественной инициативой в области сохранения культуры и мира, сообщили в Бердском историко-художественном музее.

Пакт Рериха — первый международный договор по защите культурного наследия во время вооруженных конфликтов и в мирное время.

Главная задача выставки напомнить о необходимости объединения усилий мирового сообщества во имя сохранения и защиты культурного достояния человечества, которое является основой его жизни в современном мире и основой его дальнейшего эволюционного развития.

На выставке будут представлены:

· исторические документы, связанные с созданием Пакта Рериха;

· уникальные архивные материалы из фондов МЦР;

· репродукции картин Николая Константиновича Рериха на холсте, отражающие идеи бережного сохранения культурного наследия;

· фотодокументы, свидетельствующие о невосполнимо утраченных культурных ценностях в годы Второй мировой войны и в ходе вооруженных конфликтов за последние десятилетия.

Торжественное открытие выставки состоится 5 декабря в 13:00 в ДХШ «Весна». Работа выставки продлится до 22 января 2020 года.

Выставка с экскурсионным обслуживанием будет работать в выставочном зале Детской художественной школы «Весна» с 5 по 27 декабря 2019 г. и с 9 по 22 января 2020 г. с 10:00 до 17:00, выходные – суббота, воскресенье. Вход свободный.

Для организации экскурсии необходимо предварительно записаться по телефону: 8 905 934 91 41 Михайловой Любови Леонидовне.

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