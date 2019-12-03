УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач выпустят в апреле 2020 года

Сегодня УАЗ «Пикап» предлагается к продаже в пяти комплектациях по цене от 839 900 до 1 219 900 рублей.

Сегодня УАЗ «Пикап» предлагается к продаже в пяти комплектациях

В апреле 2020 года Ульяновский автозавод планирует выпустить УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач и несколько спецверсий своих моделей — в течение года. Все подробности о новинках появятся ближе к старту продаж.

По данным аналитиков, за 9 месяцев 2019 года российские дилеры Ульяновского автозавода реализовали 2605 автомобилей УАЗ «Пикап» (-2,6%), что сделало модель лидером продаж в сегменте пикапов. Сегодня УАЗ «Пикап» предлагается к продаже в пяти комплектациях по цене от 839 900 до 1 219 900 рублей.

Напомним, 1 октября в России стартовали продажи УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Внедорожник с «автоматом» доступен четырех комплектациях («Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I) по цене от 1 034 000 до 1 298 000 рублей без учета акций и спецпредложений.

Источник: Автоновости дня