Здоровые почки: имбирь, куркума и морские водоросли способствуют очищению почек

Почки отвечают за регулирование артериального давления, балансировку уровня воды и регулирование кислотности в организме. Если почки не справятся с какой-либо из этих функций, это может привести к неприятным последствиям для здоровья. Употребление этих растений поможет работе ваших почек.
Морские водоросли
Спирулина и хлорелла эффективно удаляют тяжелые металлы из организма. Коричневые морские водоросли способствуют детоксикации почек и печени.
Клюква
Употребление клюквы помогает бороться с инфекцией мочевыводящих путей.
Имбирь
Имбирь проявляет сильные противовоспалительные свойства, которые смягчают последствия инфекции.
Свекла и шпинат
Оба овоща содержат большое количество витаминов и минералов, необходимых для детоксикации почек.
Сельдерей
Сельдерей является известным мочегонным средством и содержит необходимые вещества, которые способствуют очищению почек.
Куркума
Она обладает мощными антиоксидантными свойствами, которые помогают очищать почки, кровь и выводить токсины из печени. Куркума также обладает сильными противовоспалительными свойствами, которые помогают лечить или предотвращать инфекции почек.
Корни одуванчика
Крапива
Как и корни одуванчика, крапива содержит мочегонные свойства. Растение содержит высокие уровни витамина С, которые помогает предотвращать инфекции.
Хвощ полевой
Это растение обладает как мочегонными, так и антиоксидантными свойствами, необходимыми для очищения почек.
Источник: МедикФорум