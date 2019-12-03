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Здоровье / Общество

Здоровые почки: имбирь, куркума и морские водоросли способствуют очищению почек

09:05 03.12.2019 Фото: pxhere.com
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10 продуктов для очищения и здоровья почек.

Здоровые почки: имбирь, куркума и морские водоросли способствуют очищению почек
Имбирь проявляет сильные противовоспалительные свойства, которые смягчают последствия инфекции

Почки отвечают за регулирование артериального давления, балансировку уровня воды и регулирование кислотности в организме. Если почки не справятся с какой-либо из этих функций, это может привести к неприятным последствиям для здоровья. Употребление этих растений поможет работе ваших почек.

Морские водоросли

Спирулина и хлорелла эффективно удаляют тяжелые металлы из организма. Коричневые морские водоросли способствуют детоксикации почек и печени.

Клюква

Употребление клюквы помогает бороться с инфекцией мочевыводящих путей.

Имбирь

Имбирь проявляет сильные противовоспалительные свойства, которые смягчают последствия инфекции.

Свекла и шпинат

Оба овоща содержат большое количество витаминов и минералов, необходимых для детоксикации почек.

Сельдерей

Сельдерей является известным мочегонным средством и содержит  необходимые вещества, которые способствуют очищению почек.

Куркума

Она обладает мощными антиоксидантными свойствами,  которые помогают очищать почки, кровь и выводить токсины из печени. Куркума также обладает сильными противовоспалительными свойствами, которые помогают лечить или предотвращать инфекции почек.

Корни  одуванчика

«Горький вкус одуванчика проистекает из его богатой концентрации флавоноидов. Корни одуванчика обладают мочегонными свойствами. Это помогает очистить почки и печень, вымывая лишнюю воду. Корни одуванчика также предотвращают задержку воды».

Крапива

Как и корни одуванчика, крапива содержит мочегонные свойства. Растение содержит высокие уровни витамина С, которые помогает предотвращать инфекции.

Хвощ полевой

Это растение обладает как мочегонными, так и антиоксидантными свойствами, необходимыми для очищения почек.

Источник: МедикФорум

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