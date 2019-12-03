Как выбрать и как принимать противозачаточные таблетки после незащищенного секса

Все эти таблетки — гормональные. В состав подобных средств входит большое количество гормонов, вызывающих сильное сокращение мышц матки, в результате чего, случается выкидыш. После у женщины начинаются неприятные ощущения внизу живота и кровянистые выделения.

Таблетки для прерывания беременности абсолютно безопасны, если у вас нет противопоказаний для их приема Беременность — это просто замечательно. Но есть одно НО! Она замечательная, когда долгожданная и желанная, а не спонтанная, внебрачная и ранняя. Когда в порыве страсти вы потеряли голову, забыв о контрацепции, на помощь приходят противозачаточные таблетки после незащищенного секса.

Благодаря развитию фармакологии и медицины, такие средства продаются в любой аптеке, отпускаются без рецепта врача, а самое главное — не нужно никаких операций. Узнаем все, о том, какие таблетки принимать после секса, об их преимуществах, побочных действиях и противопоказаниях.

ТАБЛЕТКИ ОТ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ СЕКСА: КАК ДЕЙСТВУЮТ

Если у вас был незащищенный половой акт, и вы не хотите стать матерью через 9 месяцев, то можно воспользоваться экстренными средствами, к которым относятся таблетки от беременности. Все эти таблетки — гормональные. В состав подобных средств входит большое количество гормонов, вызывающих сильное сокращение мышц матки, в результате чего, случается выкидыш. После у женщины начинаются неприятные ощущения внизу живота и кровянистые выделения. Таблетки для прерывания беременности можно применять только в течение 49 дней от первого дня последней менструации. Потом медикаментозный аборт не принесет желаемого результата.

Действие таблетки от беременности длится лишь трое суток (72 часа), которые следуют за незащищенным сексом. Чем раньше вы примите таблетку, тем эффективнее она подействует и убережет вас от нежелательной беременности.

Если таблетку принять в течение суток, то риск забеременеть минимизируется до 5%, если в течение 25-48 часов, процент повышается до 15, а если в течение 49-72 часов, можно забеременеть с вероятностью в 40 %.

ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ ТАБЛЕТКИ ПОСЛЕ СЕКСА: ПРЕИМУЩЕСТВА

Таблетки для прерывания беременности абсолютно безопасны, если у вас нет противопоказаний для их приема. Они не травмируют слизистую оболочку матки, что минимизирует риск возникновения бесплодности в будущем.

Противозачаточные таблетки после незащищенного секса, в отличие от хирургического аборта, не вызывают осложнений, нет риска подцепить какую-нибудь заразу, воспалительные процессы не возникают.

Медикаментозный аборт не требует амбулаторного режима. Вы можете принять таблетку дома (хотя врачи советуют принимать ее под контролем врача и находиться под его наблюдением минимум 5 часов), предварительно проконсультировавшись с гинекологом и сдав все необходимые анализы, и продолжать жить обычной жизнью уже на следующий день. Вам не придется переживать капельницы, уколы и антибиотики, чтобы восстановиться.

ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ ТАБЛЕТКИ ПОСЛЕ НЕЗАЩИЩЕННОГО СЕКСА: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ

Ни в коем случае не принимайте таблетки от беременности в следующих случаях:

Внематочная беременность или подозрение на нее;

Почечная и надпочечная недостаточность;

Длительный прием кортикостероидных препаратов;

Нарушение свертываемости крови;

Миома матки;

Воспаления половых органов;

Сахарный диабет последних стадий;

Рак груди;

Тромбозы в анамнезе.

Несмотря на безопасность медикаментозного аборта по сравнению с хирургическим, после него могут быть осложнения, ведь каждый организм на вмешательство в его «жизнь» реагирует по-разному. Среди осложнений выделяют следующие:

Тошнота и рвота;

Расстройство желудка, запор, понос;

В первый цикл после приема таблеток могут отсутствовать месячные;

Ноющие и схваткообразные боли в низу живота;

Головная боль, головокружение;

Понижение артериального давления;

Повышение температуры;

Аллергия;

Инфекционные заболевания;

Озноб, слабость;

Обострение хронических воспалительных заболеваний мочеполовой системы;

Сбой гормонального фона;

Обильное маточное кровотечение.

Могут ли противозачаточные таблетки повлиять на следующие месячные?

Прием «экстренных» противозачаточных таблеток может привести к тому, что следующая менструация будет немного отличаться от обычной. Например, месячные могут:

Пойти раньше или позже, чем ожидалось.

Быть обильнее или слабее, чем обычно.

Сопровождаться такими симптомами, как тошнота или спазмы.

Если принять противозачаточной таблетки после незащищенного секса задержка длится дольше недели, обязательно пройдите тест на беременность, чтобы исключить возможность ее наступления.

Как таблетки от беременности взаимодействуют с другими лекарствами?

Как мы уже сказали, таблетки от беременности содержат значительно больше гормонов, чем обычные противозачаточные таблетки. Прием этого экстренного контрацептива вызывает повышение уровня гормонов в организме, что увеличивает вероятность предотвращения беременности. Тем не менее, есть лекарства и травяные добавки, которые могут повлиять на работу таблеток.

Лекарства, которые могут сделать таблетки от беременности менее эффективными:

Барбитураты

Карбамазепин

Фелбамат

Гризеофульвин

Окскарбазепин

Фенитоин

Рифампицин

Зверобой

Топирамат

Обязательно сообщите врачу о любых лекарствах, которые вы принимаете, чтобы узнать, как они могут повлиять на эффективность противозачаточных таблеток.

НЕЗАЩИЩЕННЫЙ ПОЛОВОЙ АКТ ВО ВРЕМЯ МЕСЯЧНЫХ: НУЖНО ЛИ ПИТЬ ТАБЛЕТКИ ОТ БЕРЕМЕННОСТИ

Существует миф, который вбили в себе голову большинство девушек и никак они не хотят его выбросить из головы. Незащищенный секс во время критических дней не приводит к беременности. Но это не правда. Забеременеть можно, особенно, если у женщины короткий цикл.

И еще есть один миф, согласно которому выделения после незащищенного секса, принимают за сперму, вытекшую из влагалища. Но и это не всегда бывает верно. Иногда достаточно всего одной капли семенной жидкости, чтобы оплодотворить яйцеклетку. Да и не всегда вытекаемая жидкость белого цвета является спермой — это может быть влагалищной смазкой или симптомом инфекционного заболевания. Так что таблетку от беременности в любом случае принять нужно.

КАКИЕ ТАБЛЕТКИ ПРИНИМАТЬ ПОСЛЕ СЕКСА

Таблеток от беременности много, они варьируются по цене и эффективности. Мы выбрали самые популярные и действенные.

Эскапел — современный гестагенный посткоитальный контрацептив с менее выраженными побочными действиями, чем у Постинора. Прием Эскапела эффективен в течение 96 часов после незащищенного полового акта, но правило «чем раньше, тем лучше» не отменяется.

Женале — один из самых распространенных и эффективных современных антигестагенных препаратов. Не подойдет, если вы уже беременны, и вам нужен полноценный аборт. Принимать таблетку следует в первый 72 часа после незащищенного полового акта.

Пенкрофтон — применяют, когда необходимо избавиться от ребенка на ранних сроках беременности. Главное действующее вещество – мифепристон. Подходит для приема нерожавшим женщинам, не вызывает бесплодия.

Мифегин — наиболее безопасный и надежный препарат для прерывания беременности. Эффективность – 100 %. Может применяться до 8 недель беременности, назначается только гинекологом после проведения всех необходимых анализов и обследований. В свободной продаже препарата нет, отпускается только по рецепту.

Мифепрекс — синтетический стероидный антигестагенный препарат, подходящий для прерывания беременности на очень ранних сроках (до 42 дней). Лекарственное средство хорошо переносится, практически не вызывает побочных действий и гарантирует результат на 98 %. После приема мифепрекса у женщины могут некоторое время наблюдаться кровянистые выделения.

И запомните, что таблетка от беременности предназначена только для оказания экстренной медицинской помощи, поэтому ее нельзя использовать в качестве обычного метода контрацепции.

Источник: Хочу