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Мост обрушился в Оренбурге. Пострадавших увезли в больницу

00:24 03.12.2019 Фото: vk.com
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По уточненным данным, два человека пострадали. Оба госпитализированы, один из них в средней степени тяжести, другой — в легкой.

Мост обрушился в Оренбурге. Пострадавших увезли в больницу
В результате ЧП два человека госпитализированы

Два человека, по уточненным данным, пострадали при обрушении моста в Оренбурге. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

«По уточненным данным, два человека пострадали. Оба госпитализированы, один из них в средней степени тяжести, другой — в легкой», — сказала собеседница, добавив, что на месте дежурят четыре бригады скорой помощи, главный врач скорой помощи, а также руководитель центра медицины катастроф.

Виадук, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой и обрушившийся вечером в понедельник в Оренбурге, был на реконструкции. С 15 ноября введено поэтапное ограничение движения транспортных средств на улице Терешковой в месте производства работ.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, это круговой объездной мост для движения, по нему также едут машины, он находится на выезде из города. «Будет организован объезд, уточняется, по каким улицам и с какой стороны, сейчас это все расписывается, на месте работают сотрудники», — сообщил ТАСС дежурный УМВД.

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