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Дом

Стильная и лаконичная мебель для вашей гостиной от «Дома корпусной мебели» в Бердске

08:29 03.12.2019 Фото: Дом корпусной мебели,
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Мечтаете чтобы гости, заходя в гостинную восхищались интерьером и не хотели уходить? «Дом корпусной мебели» вам в этом поможет!

Стильная и лаконичная мебель для вашей гостиной от Дома корпусной мебели в Бердске
Уют и стиль в вашей гостиной от «Дома корпусной мебели»

Мечтаете чтобы гости, заходя в гостинную восхищались интерьером и не хотели уходить? Или просто вам хочется после тяжелого трудового дня лицезреть эстетичную и красивую мебель, которая помимо всего прочего обладает массой удобных функций? Правильное решение — заказать мебель для гостинной в «Доме корпусной мебели». С нашей тумбой под ТВ приобразиться вся комната и вам не захочется отходить от телевизора не потому что идет интересная передача, а потому что мебель не позволяет!

Стильная и лаконичная мебель для вашей гостиной от Дома корпусной мебели в Бердске

Белый цвет в мебели- не стареющая классика

«Дом корпусной мебели» украсит любую гостинную своими мебельными композициями!

Бердск, ул. Ленина, 89/15 (офис 701)

Тел. 8-913-926-61-16. 8 952 945 38 01.

Источник: Раздел Дома корпусной мебели на сайте Весь Бердск

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