Путин и Си запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

Трасса газопровода протяжённостью около 3000 километров проходит по территории Иркутской области, Республики Саха и Амурской области. «Сила Сибири» – один из самых масштабных проектов «Газпрома».

Владимир Путин дал старт поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»

Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» 2 декабря, сообщает сайт Кремля.

Договор о восточном маршруте экспорта российского природного газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. Экспортная производительность газопровода составляет 38 миллиардов кубометров в год.

Природный газ будет транспортироваться по магистрали с Чаяндинского месторождения в Якутии и Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Трасса газопровода протяжённостью около 3000 километров проходит по территории Иркутской области, Республики Саха и Амурской области.

С российской стороны в мероприятии приняли также участие заместитель Председателя Правительства, председатель российской части Межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству Дмитрий Козак, Министр энергетики Александр Новак и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, который находился на компрессорной станции «Атаманская» в Амурской области.

Старт «Силы Сибири» Путин назвал «по‑настоящему историческим событием не только для глобального энергетического рынка, но прежде всего для нас с вами – для России и для Китайской Народной Республики».

-С заключением этого контракта на востоке России стартовал беспрецедентный по своему масштабу высокотехнологичный проект. В тяжёлых климатических условиях в Якутии с нуля создан новый центр газодобычи… Для нашей страны, для России, этот проект важен ещё и потому, что газ по трубопроводу пойдёт не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире. Все объекты, необходимые для начала поставок газа по восточному маршруту, готовы – как на российской, так и на китайской стороне, — сказал президент РФ, поблагодарив строителей и газовиков.

Си Цзиньпин отметил, что восточная ветка российско-китайского газопровода – это знаковый проект двустороннего энергетического сотрудничества. Он служит образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

-Хотел бы выразить некоторые пожелания по дальнейшему управлению и эксплуатации газопровода. Во-первых, необходимо поставить безопасность и надёжность эксплуатации газопровода на первое место. Второе – это экологичность. Важно уделять особое внимание охране окружающей среды, бережно относиться к эксплуатации ресурсов в интересах «зелёного», экологически чистого, энергоэффективного и низкоуглеродного развития. Третье – социально-экономический эффект от эксплуатации. Эксплуатация китайско-российского газопровода призвана способствовать социально-экономическому развитию тех регионов, через которые он проходит. Четвёртое – это укрепление дружбы. Важно в духе взаимопонимания и обоюдной выгоды обеспечить ещё более плотную смычку интересов двух стран, — высказался Си Цзиньпин.

«Сила Сибири» – один из самых масштабных проектов «Газпрома». На строительстве газопровода трудились почти 10 тысяч человек и 4,5 тысячи единиц техники. Использовано 130 тысяч труб различного диаметра массой более 1 миллиона 800 тысяч тонн, сварено более 260 тысяч стыков. Построено 10 переходов через крупные реки и более 100 переходов через речки и болота. И люди, и техника справились.

На первом этапе строительства «Силы Сибири» построено 2160 километров от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем. На втором этапе будет построено 804 километра газопровода до Ковыктинского месторождения.

Сегодня на Ковыктинском месторождении полным ходом идёт эксплуатационное бурение. Суммарная итоговая протяжённость газопровода «Сила Сибири» в итоге составит почти три тысячи километров.

Сегодня на Чаянде пробурено 192 скважины и построена установка комплексной подготовки газа. Сегодня Якутский центр газодобычи создан. Кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики.