Станки и оборудование в кабинет химии за 1,5 млн рублей покупают для строящейся школы в Южном микрорайоне Бердска

Средства на школьную «начинку» выделяет бюджет Новосибирской области. Победители аукциона должны поставить нужное оборудование с 1 января по 30 апреля 2020 года.

К школе в Южном микрорайоне проложили новую дорогу

Администрация Бердска объявила аукционы на право заключить контракты на поставку мебели для оснащения кабинетов химии и биологии и станков для уроков труда в строящуюся в микрорайоне Южном школу.

Как сказано в документах закупки, поставка товара осуществляется единовременно. Период поставки — 1 января по 30 апреля 2020 года.

Максимальная цена контракта для оснащения кабинетов химии и физики 500 135 рублей. За станки для оборудования помещений школьных мастерских (в том числе фрезерный) готовы заплатить 926 066 рублей. Напомним, что средства на строительство и заполнение школы «начинкой» выделяет бюджет Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новую школу в Южном микрорайоне должны сдать к новому учебному году — к 1 сентября 2020-го. Курирует строительство и организацию образовательного процесса директор лицея №6 Зоя Родина.