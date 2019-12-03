03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Станки и оборудование в кабинет химии за 1,5 млн рублей покупают для строящейся школы в Южном микрорайоне Бердска

15:30 03.12.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
1

Средства на школьную «начинку» выделяет бюджет Новосибирской области. Победители аукциона должны поставить нужное оборудование с 1 января по 30 апреля 2020 года.

Станки и оборудование в кабинет химии за 1,5 млн рублей покупают для строящейся школы в Южном микрорайоне Бердска
К школе в Южном микрорайоне проложили новую дорогу

Администрация Бердска объявила аукционы на право заключить контракты на поставку мебели для оснащения кабинетов химии и биологии и станков для уроков труда в строящуюся в микрорайоне Южном школу.

Как сказано в документах закупки, поставка товара осуществляется единовременно. Период поставки — 1 января по 30 апреля 2020 года.

Максимальная цена контракта для оснащения кабинетов химии и физики 500 135 рублей. За станки для оборудования помещений школьных мастерских (в том числе фрезерный) готовы заплатить 926 066 рублей. Напомним, что средства на строительство и заполнение школы «начинкой» выделяет бюджет Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новую школу в Южном микрорайоне должны сдать к новому учебному году — к 1 сентября 2020-го. Курирует строительство и организацию образовательного процесса директор лицея №6 Зоя Родина.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Школа будет суперсовременной?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПопала в массовое ДТП маршрутка №18 с пассажирами в Бердске
16:45 03-12-2019
Попала в массовое ДТП маршрутка №18 с пассажирами в Бердске
Товары для спорта в FACTOR TSP
16:39 03-12-2019
Товары для спорта в FACTOR TSP
Новое в СПС Консультант Плюс
16:32 03-12-2019
Новое в СПС Консультант Плюс
ФБК Навального нашел яхту и самолет за ₽8 млрд у телеведущей «России 1» Наили Аскер-заде
16:30 03-12-2019
ФБК Навального нашел яхту и самолет за ₽8 млрд у телеведущей «России 1» Наили Аскер-заде
Японец подхватил смертельный герпес от обезьяны
16:22 03-12-2019
Японец подхватил смертельный герпес от обезьяны
БердскБич рака: как определить и избежать онкологию у ребенка в Бердске?
16:15 03-12-2019
Бич рака: как определить и избежать онкологию у ребенка в Бердске?
Что подорожает в новом году?
16:12 03-12-2019
Что подорожает в новом году?
Можно ли вылечить послеродовую депрессию, не обращаясь к специалистам?
16:03 03-12-2019
Можно ли вылечить послеродовую депрессию, не обращаясь к специалистам?
ФАС разрешат силой изымать документы при подозрении на картельный сговор
16:00 03-12-2019
ФАС разрешат силой изымать документы при подозрении на картельный сговор
У кошки есть мимика для выражения настроения
15:49 03-12-2019
У кошки есть мимика для выражения настроения