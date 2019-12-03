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Увеличение смертельных ДТП на дорогах в России боится ГИБДД

10:15 03.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В ведомстве сообщили, что с начала года на дорогах уже погибло более 15 тыс. человек. 6% погибших в дорожно-транспортных происшествиях в РФ гибнут до прибытия скорой помощи, еще 16% умирают в больницах.

Увеличение смертельных ДТП на дорогах в России боится ГИБДД
ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах в России

Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, с начала года уже погибло более 15 тыс. человек. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Вчерашнее ДТП, о котором мы все узнали, это действительно трагедия. Даже если взять сухие цифры статистики, то на сегодняшний момент с начала года 146 тыс. ДТП произошло, 15 с лишним тыс. человек погибли и около 160 тыс. человек получили ранения. Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться», — сказал он.

Помощь скорой

В ГИБДД также сообщили, что 6% от числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в РФ гибнут до прибытия скорой помощи, еще 16% умирают в больницах.

«Нас очень беспокоит, что на местах ДТП до прибытия скорой медицинской помощи гибнут 6% участников ДТП, 6% гибнут в период доставления с места ДТП до больницы и 16% — это скончавшиеся в первые сутки нахождения в медицинском учреждении», — сказал он.

В свою очередь в апреле этого года глава Госавтоинспекции Михаил Черников отмечал снижение уровня смертности на дорогах федерального значения, а всего за прошлый года погибли в ДТП более 19 тыс. человек. Как подчеркнул Черников, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен на сокращение числа погибших на дорогах страны к 2024 году в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. Таким образом, так называемый социальный риск через шесть лет не должен превышать четырех погибших на 100 тыс. населения.

Чрезвычайные ситуации
В свою очередь и.о. замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин сообщил, что более 100 дорожно-транспортных происшествий в РФ с начала года переросли в чрезвычайную ситуацию.

«Уже в 2019 году с учетом ДТП в Забайкалье 102 аварии переросли в чрезвычайные ситуации. У нас критерий такой, что больше пяти погибших или 10 пострадавших — это уже ЧС», — сказал он.

Гаршин отметил, что за четыре года подразделения ведомства более 630 тыс. раз выезжали на ДТП, в которых была оказана помощь более чем 600 тыс. человек. Кроме того, в этом году более 80 тыс. пострадавших получили помощь, из них 40 тыс. были фактически спасены за счет оказания первой помощи.

Источник: ТАСС

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От редакции

Ужесточить наказание за превышение ПДД?

Аноним, 03 декабря 2019 10:33
Надо не ужесточать. Надо повышать уровень обучения. Проверять профессионализм пед.состава в автошколах. А то смотришь учит пацан 26 -й . и стаж у него наверное 20 лет.

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