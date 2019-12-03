Угнали 18 машин на 15 млн рублей с парковки автосалона в Санкт-Петербурге

Нехватку автомобилей обнаружили во время очередной инвентаризации. Полиция полагает, что их по поддельным документам «продали» оценщики, работающие в салоне.

С парковок нередко угоняют авто

Со стоянки автосалона на улице Оптиков в Петербурге угнали 18 машин. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, с заявлением в полицию обратился сотрудник дилерского автоцентра. Общая сумма ущерба составила около 15,3 млн рублей.

Машины были приобретены автоцентром для дальнейшей реализации и перепродажи. Нехватку автомобилей обнаружили во время очередной инвентаризации.

Полицейские задержали по подозрению в угоне двух сотрудников автосалона, которые работали оценщиками. По версии полиции, злоумышленники, имея свободный доступ к машинам, на протяжении недели вывозили автомобили с территории автоцентра, а затем по поддельным договорам их продавали.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. В настоящее время полиция ищет похищенные машины.

Источник: rosbalt.ru