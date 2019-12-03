Задушившего собственного 9-летнего сына адепта секты задержали в Уфе

Его и главу религиозной секты арестовал. Труп ребенка закопали в Екатеринбурге. В формулировке СК причиной убийства значатся «личные неприязненные отношения» отца к сыну.

В Свердловской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве девятилетнего мальчика арестованы двое фигурантов

Вечером 27 ноября 2019 года на телефонную линию дежурной части «Ребёнок в опасности» следственного управления СК России по Свердловской области поступило сообщение о том, что в лесопарке «Юго-Западный» в Чкаловском районе города Екатеринбурга находится тело 9-летнего мальчика с признаками криминальной смерти (убийства). С целью проверки этой информации следственным управлением по Свердловской области незамедлительно организованы поисковые мероприятия по установлению местонахождения тела ребёнка.

По результатам выезда на место происшествия на вышеуказанном участке местности обнаружено тело мальчика, сокрытое в земле и завёрнутое в простыню. Причиной смерти ребёнка явилась механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

Сбор и фиксация следов преступления на месте происшествия проводились сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного управления криминалистики СК России и отдела криминалистики следственного управления СК России по Свердловской области с применением современной кримтехники, которая позволила найти ряд важных улик. По поручению руководства регионального следственного управления, в целях наиболее оперативного расследования, выполнения в кратчайшие сроки большого объёма следственных действий по уголовному делу создана усиленная следственно-оперативная группа.

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативных мероприятий, сотрудниками Следственного комитета и полиции установлен подозреваемый 1979 года рождения – отец убитого ребёнка. Фигурант был задержан в городе Уфе Республики Башкортостан. По итогам первоначальных мероприятий предварительно установлено, что мужчина расправился со своим сыном в связи с возникшей личной неприязнью. Указанная версия фигуранта дела тщательно проверяется путём производства целого комплекса следственных действий. Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

-Необходимо также отметить, что в ходе спецоперации была установлена и задержана женщина 1971 года рождения уроженка — Республики Башкортостан. Ей предъявлено обвинение в пособничестве убийству малолетнего (ч.5 ст.33, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). В настоящее время обоим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в главке СК.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», женщина является главой религиозной секты, в которую, вероятно, входил и отец мальчика. Известно, что при жизни ребенка жестоко наказывали, вставляя кляп в рот.

Окончательно преступная роль каждого из задержанных будет установлена в ходе следствия, также будет проверена их возможная причастность к другим ранее совершённым преступлениям. Более того, в обязательном порядке будет проверена оперативная информация о возможном наличии иных подозреваемых. Продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрашиваются свидетели (в частности, в качестве свидетеля допрошена мать погибшего ребёнка, которая самостоятельно явилась к следователю на допрос), назначен и проводится комплекс необходимых экспертиз.

Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой проживал мальчик. Выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, в ходе следствия будет принят комплекс мер профилактического характера в целях недопущения таких обстоятельств впредь. Также будет проведена тщательная проверка работы органов системы профилактики по выяснению условий жизни данной семьи, где произошла трагедия, и при наличии оснований действиям (бездействию) должностных лиц будет дана объективная правовая оценка.

