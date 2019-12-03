Воры затаились: Ищет расхитителей горячей воды из системы теплоснабжения КБУ Бердска

При проверках нередко ситуация стабилизируется. Утечка сетевой воды происходит периодически. Коммунальщики грешат на производства.

Котельная «Вега» отапливает около 300 многоквартирных домов

Несколько дней отключает отопление в многоквартирных домах Комбинат бытовых услуг Бердска. Специалисты ищут производство, расхищающее горячую воду из теплосистемы.

Поиск расхитителей продолжается, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко. Бывает, что все стабилизируется. То есть превышение подпитки происходит периодами, пояснил Александр Алексеевич.

Напомним, с 28 ноября отключают отопление в домах, чтобы найти расхитителей горячей воды из батарей, сотрудники КБУ. Все потому что в течении двух недель на котельной «Вега» шло превышение подпитки.Это несет угрозу системы теплоснабжения всей зоны работы котельной, это порядка 300 жилых домов. В случае аварийной ситуации на сетях, объема подпиточных аккумуляторных баков не хватит и остановится котельная, люди останутся в мороз без тепла.

Ежесуточные потери сетевой воды доходят до 250 кубометров. Порывов теплосети нигде не обнаружено. Единственный вывод, который сделали коммунальщики — воду воруют.

Для того, чтобы вычислить расхитителей, специалисты КБУ ежедневно проводят веерное отключение тепла. Буквально на 10 минут. Для проверки состояния подпитки. При данных работах потребители даже не почувствуют, что тепло ненадолго отключали.