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За изнасилование и зверское убийство 12-летней девочки на 21 год посадили педофила в Карелии

11:30 03.12.2019 Фото: СК РФ
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60-летний извращенец будет отбывать наказание в колонии строго режима. Надругавшись на ребенком, он нанес ей множественные ножевые ранения, а тело спрятал в лесу.

За изнасилование и зверское убийство 12 летней девочки на 21 год посадили педофила в Карелии
В Карелии мужчина признан виновным в убийстве и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера).

-Следствием и судом установлено, что 12 сентября 2018 года подсудимый в поселке Рабочеостровск Кемского района напал на 12-летнюю девочку, которая шла в школу, оттащил ребенка с дороги вглубь лесного массива, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и причинил множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. После этого подсудимый спрятал тело девочки в лесном массиве и покинул место происшествия, — рассказали в главке СКР.

В результате неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно следователями Следственного комитета и сотрудниками уголовного розыска полиции, в кратчайшие сроки подсудимый был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования дела следователи Следственного комитета провели масштабную работу по сбору доказательственной базы, к материалам уголовного дела приобщены вещественные доказательства, проведены 32 судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетические, ольфакторные, допрошены свидетели.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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