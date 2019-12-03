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Трупы сжигают: Хоронить домашних животных запрещено в Бердске

12:45 03.12.2019, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Стоимость массовой кремации животных — от 80 рублей за 1 кг веса. Персональное кремирование обойдется от 500 рублей за процедуру.

Трупы сжигают: Хоронить домашних животных запрещено в Бердске
В Бердске домашних животных кремируют

Так устроен мир, что рано или поздно животные умирают и перед хозяевами встает вопрос, что делать с трупом кошки или собаки?

— В первую очередь, я бы сказал, что ни в коем случае не стоит делать. Не захоранивайте животное на приусадебном участке или еще где-либо. Ни в коем случае не бросайте трупы в реку или море. Тело — рассадник множества инфекционных заболеваний, — рассккзал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий бердской ветеринарной лечебницей Александр Ларин.

Первое что нужно сделать — позвонить в ветеринарную клинику или обратиться в вет лечебницу. А перед этим правильно упаковать труп.

— Иногда приносят животное просто так или ужасно упакованное. Не нужно хватать половую тряпку и заворачивать труп. Следует воспользоваться чистой наволочкой или полотенцем, — отмечает доктор.

Место, где находилось животное перед смертью, нужно тщательно обработать дезинфицирующим средством. Подстилку либо постирайте при 90 градусов в стиральной машине, либо выкиньте.

Труп взвешивают и хозяину озвучивают сумму к оплате. Организация упаковывает останки с соблюдением санитарных правил и норм и отправляет в специализированные пункты, где животных кремируют. Стоимость «массовой» кремации — от 80 руб. за 1 кг.

Есть организации в Новосибирске, которые оказывают услуги по индивидуальному кремированию. Хозяин может присутствовать при данной процедуре и забрать прах животного. Стоимость персональной кремации — от 500 рублей за процедуру.
Если вы хотите установить причину смерти, для этого необходимо обратиться в аккредитованную лабораторию.

Как пережить потерю питомца?
Когда уходит из жизни животное, хозяева скорбят о нем, как о близком, члене семьи. И это неудивительно, ведь кошки и собаки рядом с нами день ото дня. Мурка вместе в вами укладывалась спать, ласково мурлыкая, а Шарик встречала вас радостным лаем. И вот их нет.

— И для взрослого, и для ребенка важна поддержка в такой непростой момент. Причем не так, что «держись, он ушёл в лучший мир», а дать возможность погрустить, поплакать, быть понятым. Ведь питомец — это не просто друг, это зачастую тот же член семьи и большая потеря. Если взрослый еще мог быть к этому готов (питомец болел и все к этому шло, например), то для ребенка может быть неожиданностью смерть любимца, — рассказывает бердский психолог Татьяна Орлова.

По ее словам, важно не замалчивать и не врать, сказать, что так бывает, принять чувства ребенка, назвать возможные переживания. Да, тебе грустно, жалко, обидно — это нормально.
Важно поддержать человека, потерявшего питомца. Когда умирает близкий, нужно дать возможность выговориться, «взять его на ручки», быть рядом по мере своих возможностей.

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От редакции

Как вы хороните домашних животных?

Гость, 03 декабря 2019 14:29
НВР:
По человечески.

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