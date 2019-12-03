С пенсий россиян запретят взимать долги по кредитам

Законопроект предлагает пополнить список «неприкосновенных» доходов страховой пенсией по старости и по инвалидности, накопительной пенсией, пенсиями военнослужащих, полицейских, сотрудников Росгвардии и пособиями по временной нетрудоспособности.

Минэкономразвития предложило защитить пенсии россиян от кредиторов

Минэкономразвития предлагает законодательно запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.

Соответствующий законопроект, предусматривающий поправки в закон «Об исполнительном производстве» и ряд других законов, имеется в распоряжении «Интерфакса». Этот документ в пятницу был одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщили «Интерфаксу» в понедельник в секретариате РТК.

Согласно законопроекту и пояснительной записке к нему, в настоящий момент в законе «Об исполнительном производстве» перечислены доходы, с которых нельзя взыскивать долги. В этом списке есть страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, однако страховых пенсий нет. Таким образом, сейчас с них можно взыскивать долги, в том числе долги по кредитам.

Законопроектом предлагается пополнить список «неприкосновенных» доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями военнослужащих, пожарных, полицейских, сотрудников Росгвардии и др. и пособиями по временной нетрудоспособности.

В пояснительной записке указано, что право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России. Однако право взыскивать долги с пенсий, по сути, нивелирует эти конституционные гарантии, отмечают авторы законопроекта.

Также отмечается, что возможность взыскивать долги с пенсий стимулирует к нерациональному поведению кредиторов — в результате пенсии уходят в карман кредитору, что деформирует «цели и принципы функционирования системы пенсионного страхования».

Вместе с тем, документ, защищая пенсии от кредиторов, одновременно предусматривает возможность взыскивать из пенсии отдельные виды долгов — это, в частности, долги по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, уплата административного и судебного штрафа и «иные требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды».

Несмотря на такую оговорку, взыскать из пенсии даже в этом случае можно будет лишь средства в объеме сверх прожиточного минимума за месяц — такое дополнение законопроект предлагает внести в закон «О страховых пенсиях». Прожиточный минимум, таким образом, должен будет остаться у пенсионера в любом случае — даже если у него есть долги по ЖКХ.