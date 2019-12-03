«Раздетый» трубопровод утеплили в начале зимы в парке Победы Бердска

На очереди у бердских коммунальщиков работы по теплоизоляции труб в районе военного городка.

Вандалы периодически срывают с труб обмоточную жесть, без которой утеплитель не держится

Идет меньше потерь тепла на теплосетях в Бердске. Комбинат бытовых услуг утеплил трубы в парке Победы.

По словам замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, оголенный трубопровод в парке Победы был одним из самых проблемных. Теперь трубы полностью утеплены.

Сейчас по плану сотрудники КБУ будут утеплять трубопровод в районе Военного городка, отметил Алексеенко.

Напомним, в начале ноября КБУ закупил необходимые материалы для теплоизоляции трубопровода — утеплитель и обмоточная жесть. Начать работы и предполагалось с парка Победы, где самое большое количество оголенных труб.

Напомним, в начале декабря 2018 года вандалы ободрали металлический кожух и вместе с ним теплоизоляцию с труб теплотрассы в районе пешеходного моста через Шадриху и в парке Победы. Вредители сняли теплоизоляцию уже не первый раз. Пока трубы оголены, идут теплопотери, и их вынуждены компенсировать: повышают температуру и давление. КБУ терпит убытки. Теплоизоляцию срывают не только в районе парка Победы, такая же проблема существует по всей территории города. Постоянные заявления в полицию также не приносят результатов в поимке и наказании вандалов.

Бомжи, живущие в тепловых камерах, снимают жесть, покрывающую теплоизоляцию, с труб и сдают ее в пункты приема металла. КБУ пытались решить проблему, общаться с пунктами приема металлолома, чтобы они не принимали ворованный металл, но следить за этим постоянно невозможно. Был еще вариант — покрывать трубы не железом, а стекловолокном. Это не так эффективно, но воровать этот материал не будут, следовательно, и затрат будет меньше.