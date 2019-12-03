Бич рака: как определить и избежать онкологию у ребенка в Бердске?

493 ребенка больны раком в Новосибирской области. Почему дети болеют онкологией? Какие факторы провоцируют это заболевание? На вопросы «Курьер. Среда. Бердск» ответил и. о. министра здравоохранения региона Андрей Лиханов.

Есть случаи заболевания раком даже среди младенцев

Как определить, что, возможно, у ребенка онкология? Как избежать этого заболевания и какие меры профилактики существуют в области? «Курьер. Среда. Бердск» 27 ноября провел интервью с исполняющим обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Андреем Лихановым.

По каким причинам ребенок может заболеть раком?

Что может спровоцировать страшную болезнь? Андрей Лиханов отметил, что конкретных факторов, провоцирующих развитие онкологического заболевания именно у детей, не существует.

— Это и влияние ионизирующего излучения, и неблагоприятных факторов внешней среды. Существует ряд врожденных генетических пороков, при которых увеличивается риск развития онкологического заболевания. Например, при синдроме Дауна выше риск заболевания лейкозом, а при синдромах WAGR или Беквита-Видемана выше риск развития опухоли почки — нефробластомы, — уточнил Андрей Владимирович.

По каким признакам можно понять, что у ребенка рак?

Андрей Лиханов отметил, что признаки, способные указать на развивающееся онкологическое заболевание, многочисленны и разнообразны. Специалисты, занимающиеся диагностикой и лечением онкологических заболеваний, в том числе у детей, проходят обучение в высшем учебном заведении в течение 6 лет, затем 2 года обучаются в ординатуре и регулярно проходят различные курсы повышения квалификации и дополнительного обучения.

— Ответить в рамках публикации в СМИ на этот вопрос невозможно, — уточнил Лиханов 27 ноября.

Сколько детей больны раком?

Лиханов отметил, что общий регистр пациентов с онкологическими заболеваниями ведется на базе Новосибирского областного онкологического диспансера. В среднем — количество первично заболевших детей в год колеблется от 65 до 100 человек.

— Заболеваемость злокачественными заболеваниями у детей до 18 лет на территории области — 13-15 на 100 тысяч детского населения. Это в целом соответствует средним показателям по России. По итогам 2018 года в регионе на учете состояло 493 несовершеннолетних пациентов с различными онкологическими заболеваниями, — уточнил Андрей Владимирович.

Главный онколог региона Вадим Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в Бердске с каждым годом все больше детей болеют раком. Статистика неумолимо растет. Но в этом большую роль играет улучшение способов диагностики.

— В 2018 году 3360 пациентов стояли на учете на конец года с онкологическими заболеваниями в Бердске. Из них 14 ребятишек до 17 лет, — рассказал главный онколог региона Вадим Захаров.

Главный детский онколог Новосибирской области Антон Штукерт сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что дети заболевают раком даже с рождения.

— Есть такой раздел неонатальная онкология — заболеваний у новорожденных, — уточнил Антон Владимирович 28 ноября.

Куда обращаться родителям при подозрении у детей онкологии?

— На территории Бердска и нет специализированных медицинских организаций, оказывающих помощь детям с онкологическими заболеваниями, — отметил Лиханов.

Онкологическая помощь детям в Новосибирской области организована по экстерриториальному принципу. При подозрении или выявлении у детей онкологических заболеваний врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи) направляют детей на консультацию к врачу — детскому онкологу детского онкологического кабинета медицинской организации.

На консультацию врача-онколога дети направляются в Городскую детскую клиническую больницу. Затем, в зависимости от локализации злокачественного новообразования, для обследования, диспансерного наблюдения, лечебных и реабилитационных мероприятий в городскую или в Новосибирскую центральную районную больницу, НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ, детскую городскую больницу №1, государственную Новосибирскую областную клиническую больницу.

На какую бесплатную помощь могут рассчитывать дети?

Виды бесплатного оказания гражданам медицинской помощи указаны в территориальной программе обязательного медицинского страхования (ОМС), размещенной в свободном доступе на сайте Новосибирского фонда ОМС. Лиханов отметил, что не существует причин отказать гражданину Российской Федерации, застрахованному по системе ОМС, в предоставлении медицинской помощи.

— На территории Новосибирской области оказываются все виды медицинской помощи, гарантированной территориальной программой ОМС, за исключением некоторых видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) — эндопротезирования при злокачественных опухолях костей и трансплантации костного мозга. При потребности в этих видах лечения пациент направляется в федеральные центры г. Москвы и г. Санкт-Петербурга соответствующего профиля, — уточнил Андрей Лиханов.

По закону об обязательном медицинском страховании, гражданин имеет право на получение медицинской помощи в любом субъекте федерации, независимо от места регистрации или прописки. Для получения помощи, гарантированной в объеме обязательного медицинского страхования, пациент должен иметь полис ОМС.

Присваивается ли инвалидность детям с онкологией?

Лиханов рассказал, что право устанавливать гражданам инвалидность, в том числе группы, причины и сроки инвалидности, предоставлено только главному бюро медико-социальной экспертизы, имеющему филиалы в городах и районах.

Какие средства направлены на лечение детей с раком?

— Сумма финансирования лечения одного ребенка с онкологическим заболеванием в год зависит от видов препаратов, используемых для терапии, количества курсов полихимиотерапии в год, необходимости проведения оперативного лечения и всегда индивидуальна, — подчеркнул Андрей Владимирович.

Какова продолжительность жизни у детей с онкологией?

По словам Лиханова продолжительность жизни у детей с таким заболеванием, зависит от типа новообразования, распространенности процесса, локализации новообразования. Все случаи всегда индивидуальны.

Могут ли дети получить паллиативную помощь?

На территории НСО существуют программы по оказанию паллиативной помощи, в том числе и онкологическим больным. Паллиативная помощь оказывается различными методами — амбулаторно, стационарно, в режиме дневного стационара, выездными бригадами паллиативной помощи.

Какие меры профилактики проводятся по детской онкологии?

Как рассказал Андрей Владимирович, не существует специфических методов профилактики заболеваемости онкологической патологией у детей. Для того, чтобы медики лучше выявляли на ранних стадиях заболевания, проводятся курсы повышения квалификации и обучения, включающие вопросы детской онкологии, среди врачей первичного звена и стационаров.

Куда можно пожаловаться на некачественную медицинскую помощь?

Функция контроля за оказанием медицинской помощи, включая качество медицинских услуг делегирована страховым компаниям ОМС и фондам ОМС. Также с жалобой на качество оказания медицинской помощи можно обратиться в Минздрав НСО, Минздрав РФ, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области и другие контролирующие органы.