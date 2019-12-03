Глава Якутии: Он не шаман, а, возможно, агент Госдепа

Александра Габышева, прославившегося походом в Москву Айсен Николаев назвал человеком с трудной судьбой, которому нужна помощь. Только в последнее шествия он взял политические лозунги.

По мнению главы Якутии Айсена Николаева, Александр Габышев является скорее не шаманом, а, возможно, даже завербованным агентом Госдепа

Александр Габышев – человек с трудной судьбой. Но на самом деле он, возможно, является не шаманом, а завербованным агентом Госдепа. Такое заявление сделал глава Якутии Айсен Николаев в ходе интервью автору и ведущему проекта «Редакция» Алексею Пивоварову.

Журналист Алексей Пивоваров приехал на прошлой неделе в Якутск, чтобы попытаться разобраться в нашумевшей истории шамана Александра Габышева. Рассматривая ее с разных сторон, Пивоваров обратился за комментарием к главе республики. На вопрос журналиста, не обидно ли ему, что Якутия прославилась именно таким образом, Айсен Николаев ответил: «Не то что обидно – это просто показывает, что у нас в стране, да и в мире в целом, больше реагируют на какой-то хайп, нежели чем на какие-то вещи более объективные, более важные и фундаментальные».

Глава пояснил, что республика составляет одну пятую часть страны и является уникальным краем, большая часть которого до конца еще не изучена. Также он сказал, что гораздо более актуальной проблемой для республики является строительство моста через реку Лену.

«Я уверен, что мы его еще построим. Мост нужен не только для одного относительно некрупного города, хотя на самом деле в Якутске живет 350 тысяч человек», — было слова Айсена Николаева.

Айсен Николаев: «У нас в стране, да и в мире в целом, больше реагируют на какой-то хайп»

Глава также отметил, что Габышев не является шаманом: «Здесь его никто шаманом не называет – это вы, москвичи, решили, что он шаман, и он сам тоже».

Самого Габышева Николаев охарактеризовал как «человека с очень трудной судьбой, и те утраты, которые он понес, его достаточно сильно потрясли. Эмоционально человек не устойчив – ему нужна помощь».

По словам главы республики, Габышев каждый год ходил на Москву, просто раньше он не выдвигал политических лозунгов, поэтому это особо никем не замечалось в Москве. «Когда он шел по территории Якутии, у него ничего такого не было. Это он где-то в Амурской области что-то с ним случилось и у него появились политические лозунги», — были слова Николаева.

На вопрос журналиста «То есть это не ваша, не якутская история?» Айсен Николаев ответил: «Далеко не якутская и может даже не российская». На вопрос – «Кто на него воздействует – Америка что ли?» – Ил Дархан ответил: «Почему бы и нет».

Большой выпуск про шамана из Якутска, который шел Путина изгонять, вышел на ютуб-канале «Редакции» в четверг, 14 ноября. Авторы передачи решили разобраться, кто такой Александр Габышев, и почему власть так его испугалась. В рамках передачи, помимо Айсена Николаева, автор и ведущий Алексей Пивоваров встретился с самим Габышевым, а также его соратниками, журналистами и блогерами.