Охотники рядом: 9 лосей и 80 косуль отстрелят в лесах Бердска

За охотниками ведется контроль. Отстреливать дичь без разрешения считается браконьерством. Пока нарушителей не обнаружено.

Некоторые бердские охотники взяли разрешение на добычу лисы

Самое лучшее время наступило для охотников Бердска. Теперь в Маюровском и Тулинском охотхозяйствах открыта охота на разных зверей.

По словам председателя бердского охотобщества Игоря Кашина, с 1 ноября до 15 декабря разрешена добыча косуль. Разрешение выдали на отстрел 30 косуль в Тулинском охотхозяйстве и около 50 в Маюровском.

На косуль проходит групповая охота, разрешение выдается старшему группы из пяти человек. Уже 10 разрешений на добычу косули закрыты.

Лосиная охота стартовала с 15 ноября и продлится по 31 декабря. За сезон разрешена добыча девяти особей: восьми взрослых и одного теленка до года.

К тому же, идет охота на лисицу, зайца, тетерева. 31 января заканчивается охота на всю дичь. В лесу устанавливается перемирие между людьми и зверями.

Во время сезонов охоты за охотниками ведется строгий контроль. Отстреливать дичь без разрешения считается браконьерством. Пока нарушителей не обнаружено, отметил Кашин.

Бердское охотобщество насчитывает около 1500 охотников. Разрешений на добычу дичи хватило всем желающим. Даже остались лишние, которые приобрели новосибирцы.

Напомним, летом 2018 года были внесены поправки в закон о незаконной охоте. Наказание ужесточили. Согласно статье 258 УК РФ, если ущерб крупный (от 40 тысяч рублей), то браконьеру грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей либо до 2 лет лишения свободы, за особо крупный ущерб (от 120 тысяч рублей)— штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей либо от 3 до 5 лет лишения свободы.

Если человек едет на автомобиле и неумышленно сбивает лося, ему придется заплатить 80 тыс. рублей — в два раза больше, чем было до этого. За отстрел самца лося иск увеличился в два раза и теперь составляет 240 тыс. рублей, за самку — 400 тыс. рублей, а еще придется заплатить штраф до 1 млн рублей.