Попросился в туалет: пьяный отчим зверски избил 4-летнего мальчика в Якутии

В больнице поставили диагноз – сотрясение головного мозга, множественные гематомы мягких тканей головы, век, туловища, а также рук и ног. Мать мальчика в это время находилась на работе.

В Якутии пьяный отчим зверски избил четырехлетнего мальчика

Завершено расследование уголовного дела об избиении малолетнего ребенка жителем Хангаласского района.

18 октября 2019 года достоянием общественности стали фотоснимки малолетнего ребенка с множественными телесными повреждениями. Фотоизображения мальчика с информацией об избиении его отцом были размещены в социальных сетях.

По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В ходе следствия установлено, что в Хангаласском районе четырехлетний мальчик был избит сожителем своей матери ночью 12 октября 2019 года, когда женщина находилась на суточном дежурстве.

По словам самого обвиняемого, накануне вечером он употребил спиртные напитки. Ночью ребенок проснулся и попросил его помочь сходить в туалет, что разозлило мужчину и он нанес ему удары руками по телу и голове.

Вернувшаяся утром с работы мать мальчика незамедлительно обратилась за медицинской помощью. В больнице поставили диагноз – сотрясение головного мозга, множественные гематомы мягких тканей головы, век, туловища, а также рук и ног. После оказания необходимой медицинской помощи мальчик был выписан.

На основании заключения судебно-медицинской экспертизы, согласно которой здоровью ребенка причинен легкий вред, следователями деяния обвиняемого были переквалифицированы на ч. 1 ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Кроме того, следствием вскрыт ряд обстоятельств, которые способствовали совершению данного преступления. В этой связи в комиссию по делам несовершеннолетних и подразделение по делам несовершеннолетних внесены соответствующие представления об их устранении.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая:

— Следственные органы напоминают о работе в республике телефонной линии «Ребенок в опасности». Любой гражданин, который обладает информацией о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии в отношении несовершеннолетних, может позвонить по телефону 123 и сообщить о таких фактах.

Если вы заметили изменения в поведении детей, если ребенок стал замкнутым, недоверчивым, испуганным, и откровенного разговора не получается, рекомендуем обратиться к специалистам мобильной кризисной службы по бесплатному телефону: 8-800-100-22-83.

Источник: sakhapress.ru