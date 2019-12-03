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Нет дорог вообще: просят сделать асфальт жители на ул. Сибирской и Калинина в Бердске

14:45 03.12.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане напомнили властям о том, что на улицах обещали сделать дорожное покрытие. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Бердску нужны дороги».

Нет дорог вообще: просят сделать асфальт жители на ул. Сибирской и Калинина в Бердске
Просят сделать дороги бердчане
Сюжет: Бердску нужны дороги
Нет дорог вообще: просят сделать асфальт жители на ул. Сибирской и Калинина в Бердске

Нет дорог вообще: просят сделать асфальт жители на ул. Сибирской и Калинина в БердскеDanger: Установят светофор на остановке «Космическая» в 2023 году в БердскеЕщё 17 новостей

Нет дорог на ул. Сибирской и Калинина Бердска считают жители города. Об этом они сообщили в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». 42 вопроса о дорожных проблемах города направлены чиновникам.

— Когда будет сделана обещанная ул. Сибирская и ул. Калинина? Такой большой микрорайон, а дорог нет вообще, — сообщают бердчане.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, что дороги сделают в ближайшие три года.

— По ул. Сибирской и ул. Калинина запланированы работы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, — уточнил Владимир Николаевич.

Также напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», аварийный ремонт сплошных ям на ул. Пушкина Бердска сделают в 2020 году.

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