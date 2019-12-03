03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Афиша ДК «Родина» с 5 по 18 декабря в Бердске

13:52 03.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

14 декабря в 18:00 — большой зал Концерт Белорусского государственного ансамбля «Песняры» Юбилейный тур, посвящённый основателю ансамбля В.Мулявину 12+.

Афиша ДК Родина с 5 по 18 декабря в Бердске
В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов

Афиша Дворца культуры «Родина» с 5 декабря 2019 г.

5 декабря 15:00 большой зал
XIX Форум молодёжи г. Бердска 12+

7 декабря 11:00 малый зал
«Теремок»
Спектакль Новосибирского театра кукол 0+

9 декабря 14:15 Мемориал «Воинскому братству защитников Отечетсва»
Торжественный митинг, посвящённый Дню Героев Отечества
и Дню неизвестного солдата

10 декабря 18:00 большой зал
«Тётки»
Комедия Новосибирского театра «Старый дом» 16+

12 декабря 17:00 малый зал
«Открываем новые имена»
Музыкально-поэтический вечер 16+

14 декабря 18:00 большой зал
Концерт Белорусского государственного ансамбля «Песняры»
Юбилейный тур, посвящённый основателю ансамбля В.Мулявину 12+

15 декабря 11:00 большой зал
«УДИВИ»-театр (г. Новосибирск)
«Новогодние приключения знаменитого поросёнка» 6+

16 декабря 18:00 большой зал
Московский театр «Огни Москвы»
Дмитрий Орлов в спектакле «Мужчины по вызову»
Супер-комедия для взрослых 16+

18 декабря 12:00 большой зал
«Снежная королева»
Спектакль театра «Заводной апельсин» 6+

18 декабря 18:00 большой зал
«Брызги шампанского»
Ансамбль духовых инструментов «Сибирский брасс»
и Ольга Осипова
Концерт по аб.№62 Новосибирской филармонии 12+

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пойдете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пилота признали виновным в гибели 41 пассажира SSJ100 в Шереметьево
14:30 03-12-2019
Пилота признали виновным в гибели 41 пассажира SSJ100 в Шереметьево
Домашний кот задушил 9-месячную девочку в коляске на Украине 1
14:15 03-12-2019
Домашний кот задушил 9-месячную девочку в коляске на Украине
Пенсии военных заморозил президент Путин
14:09 03-12-2019
Пенсии военных заморозил президент Путин
БердскОхотники рядом: 9 лосей и 80 косуль отстрелят в лесах Бердска
14:00 03-12-2019
Охотники рядом: 9 лосей и 80 косуль отстрелят в лесах Бердска
БердскАфиша ДК "Родина" с 5 по 18 декабря в Бердске
13:52 03-12-2019
Афиша ДК
Избивших до смерти 6-летнего Степу Кукина опекунов судят в Вологде
13:45 03-12-2019
Избивших до смерти 6-летнего Степу Кукина опекунов судят в Вологде
С пенсий россиян запретят взимать долги по кредитам
13:30 03-12-2019
С пенсий россиян запретят взимать долги по кредитам
Бердск"Раздетый" трубопровод утеплили в начале зимы в парке Победы Бердска
13:30 03-12-2019
Глава Якутии: Он не шаман, а, возможно, агент Госдепа
13:15 03-12-2019
Глава Якутии: Он не шаман, а, возможно, агент Госдепа
Из-за желания Путина навести порядок на российском ТВ поссорились Познер и Соловьев 3
13:00 03-12-2019
Из-за желания Путина навести порядок на российском ТВ поссорились Познер и Соловьев