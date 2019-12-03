Афиша ДК «Родина» с 5 по 18 декабря в Бердске

Афиша Дворца культуры «Родина» с 5 декабря 2019 г.
5 декабря 15:00 большой зал
XIX Форум молодёжи г. Бердска 12+
7 декабря 11:00 малый зал
«Теремок»
Спектакль Новосибирского театра кукол 0+
9 декабря 14:15 Мемориал «Воинскому братству защитников Отечетсва»
Торжественный митинг, посвящённый Дню Героев Отечества
и Дню неизвестного солдата
10 декабря 18:00 большой зал
«Тётки»
Комедия Новосибирского театра «Старый дом» 16+
12 декабря 17:00 малый зал
«Открываем новые имена»
Музыкально-поэтический вечер 16+
14 декабря 18:00 большой зал
Концерт Белорусского государственного ансамбля «Песняры»
Юбилейный тур, посвящённый основателю ансамбля В.Мулявину 12+
15 декабря 11:00 большой зал
«УДИВИ»-театр (г. Новосибирск)
«Новогодние приключения знаменитого поросёнка» 6+
16 декабря 18:00 большой зал
Московский театр «Огни Москвы»
Дмитрий Орлов в спектакле «Мужчины по вызову»
Супер-комедия для взрослых 16+
18 декабря 12:00 большой зал
«Снежная королева»
Спектакль театра «Заводной апельсин» 6+
18 декабря 18:00 большой зал
«Брызги шампанского»
Ансамбль духовых инструментов «Сибирский брасс»
и Ольга Осипова
Концерт по аб.№62 Новосибирской филармонии 12+