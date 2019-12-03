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Пенсии военных заморозил президент Путин

14:09 03.12.2019 Фото: Википедии
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Глава государства заморозил индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсий. Вместе с тем бюджет-2020 предусматривает повышение довольствия на 3%.

Пенсии военных заморозил президент Путин
Пенсии в России и так маленькие

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вновь замораживает на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он был подготовлен правительством РФ как составляющая так называемого пакета бюджетообразующих законов, передает ТАСС.

Согласно документу, до 1 января 2021 года приостанавливается действие нормы, согласно которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера». Вместо этого закон сохраняет размер денежного довольствия, «учитываемого при исчислении пенсии, на прежнем уровне, установленном с 1 октября 2019 года, то есть 73,68% от денежного довольствия».

Вместе с тем проект федерального бюджета на 2020-2022 годы учитывает повышение денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лиц, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, на прогнозный уровень инфляции — 3% с 1 октября 2020 года, что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 3%.

Профильный думский комитет по обороне ранее указал в своем заключении, что с 2014 года по 2016 год «прибавка к военной пенсии» за счет роста понижающего коэффициента «не покрывала даже уровень инфляции, не говоря уже о выполнении указа» главы государства. Согласно расчетам парламентариев, недоиндексация на сегодняшний день составляет 20% (то есть пятую часть от суммы военной пенсии)». Это привело к тому, что «размер военных пенсий рядового и сержантского состава практически сравнялся с размером страховых (трудовых) пенсий», констатировали в комитете. При этом за счет понижающего коэффициента экономия бюджета с 2012 года по 2019 год составила порядка 2,8 трлн рублей, подчеркивается в заключении.

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