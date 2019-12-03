Свыше 10 тыс. рублей готовы тратить на новогодние подарки себе россияне

Запланированная сумма на любимых существенно меньше — около 6 тыс. рублей. под Новый год люди подгоняют покупку одежды, обуви и бытовой техники.

Эксперты узнали, сколько россияне готовы тратить на новогодние подарки

Россияне планируют потратить на новогодние подарки на себя самих почти вдвое больше, чем для своих возлюбленных: на себя граждане готовы потратить более 10 тысяч рублей, а на своих любимых — 5,9 тысячи, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось в России в нескольких форматах: онлайн-интервью среди более 1 тысячи респондентов, через проведение сопроводительных покупок и интервью покупателей в магазинах. Изучались, в частности, намерения покупателей относительно подготовки праздничного стола и подарков, а также процесс покупки товаров для Нового года и факторов, влияющих на выбор.

По данным Nielsen, россияне в этом году планируют потратить на новогодние подарки больше, чем годом ранее. «Наибольший рост показал средний чек при покупке подарков для самого себя. Несмотря на то что только 38% респондентов планируют купить себе подарок, он является одной из наиболее крупных трат новогоднего бюджета — более 10 тысяч рублей, тогда как годом ранее эта сумма была на уровне 5600 рублей», — говорится в сообщении.

Себе в подарок граждане планируют купить новую одежду, обувь и аксессуары (26%), гаджеты и мелкую электронику (14%), бытовую технику (10%), товары для дома и декора интерьера (10%) и украшения (9%). «На подарки для второй половины опрошенные планировали потратить около 5900 рублей (столько же, как и годом ранее)», — добавляет Nielsen.

При этом планируемые траты на подарки для друзей в этом году уменьшились — до 3,3 тысячи рублей против 3,7 тысячи. Компания указывает, что подарки на Новый год своим вторым половинам планирует купить 71% респондентов, родителям — 68%, друзьям — 52%.

«Самыми популярными подарками среди респондентов стали шоколадные конфеты в коробках (их приобретут 15% опрошенных), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), шоколад в плитках (9%)», — отмечается в исследовании.

Источник: РИА Новости