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Свыше 10 тыс. рублей готовы тратить на новогодние подарки себе россияне

15:00 03.12.2019 Фото: pixabay.com
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Запланированная сумма на любимых существенно меньше — около 6 тыс. рублей. под Новый год люди подгоняют покупку одежды, обуви и бытовой техники.

Свыше 10 тыс. рублей готовы тратить на новогодние подарки себе россияне
Эксперты узнали, сколько россияне готовы тратить на новогодние подарки

Россияне планируют потратить на новогодние подарки на себя самих почти вдвое больше, чем для своих возлюбленных: на себя граждане готовы потратить более 10 тысяч рублей, а на своих любимых — 5,9 тысячи, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось в России в нескольких форматах: онлайн-интервью среди более 1 тысячи респондентов, через проведение сопроводительных покупок и интервью покупателей в магазинах. Изучались, в частности, намерения покупателей относительно подготовки праздничного стола и подарков, а также процесс покупки товаров для Нового года и факторов, влияющих на выбор.

По данным Nielsen, россияне в этом году планируют потратить на новогодние подарки больше, чем годом ранее. «Наибольший рост показал средний чек при покупке подарков для самого себя. Несмотря на то что только 38% респондентов планируют купить себе подарок, он является одной из наиболее крупных трат новогоднего бюджета — более 10 тысяч рублей, тогда как годом ранее эта сумма была на уровне 5600 рублей», — говорится в сообщении.

Себе в подарок граждане планируют купить новую одежду, обувь и аксессуары (26%), гаджеты и мелкую электронику (14%), бытовую технику (10%), товары для дома и декора интерьера (10%) и украшения (9%). «На подарки для второй половины опрошенные планировали потратить около 5900 рублей (столько же, как и годом ранее)», — добавляет Nielsen.

При этом планируемые траты на подарки для друзей в этом году уменьшились — до 3,3 тысячи рублей против 3,7 тысячи. Компания указывает, что подарки на Новый год своим вторым половинам планирует купить 71% респондентов, родителям — 68%, друзьям — 52%.

«Самыми популярными подарками среди респондентов стали шоколадные конфеты в коробках (их приобретут 15% опрошенных), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), шоколад в плитках (9%)», — отмечается в исследовании.

Источник: РИА Новости

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