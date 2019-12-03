Бывший и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов может занять кресло и. о. главы Новосибирского района

После отставки районного главы Александра Соболевского на его место прочат замминистра энергетики и ЖКХ Михайлова, как нейтральную кандидатуру. Пока районом управляет первый зам.

Андрей Михайлов 2,5 года исполнял обязанности мэра Бердска

Александр Соболевский подал в отставку с поста главы Новосибирского района. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в приемной районной администрации, 29 ноября он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняет обязанности главы Новосибирского района первый зам Дмитрий Эссауленко.

«Континент Сибирь» ранее предсказывал, что и. о. главы района станет замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Андрей Михайлов, бывший и. о мэра Бердска. Ожидается, что он будет представлен администрации Новосибирского района 2 декабря, сообщало издание. Однако этого не произошло.

— В смысле нового главу? У нас исполняет обязанности Эссауленко Дмитрий Владимирович, первый заместитель главы. На данный момент ни Михайлова, никого другого нам не представляли, — ответили в приемной районной администрации сегодня, 3 декабря, «Курьер. Среда. Бердск».

Как пишет «КС», предполагается, что Андрею Михайлов будет проще сохранить беспристрастность при управлении территорией, которая находится в зоне внимания различных групп влияния. Также в числе кандидатов рассматривался глава рабочего поселка Краснообск Юрий Саблин.

Впрочем, сам Андрей Геннадьевич не подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» скорую смену места работы.

— Это слухи. Со мной никто не разговаривал об этом. У меня информации никакой нет. Я не подтверждаю эту информацию. Я работаю без всяких увольнений. Узнаю только от вас и тех, кто прочитал эту информацию, — прокомментировал Михайлов 5 ноября.

Дозвониться сегодня, 3 декабря, до Андрея Геннадьевича не удалось.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Андрей Михайлов был первым вице-мэром в период работы главой Бердска Ильи Потапова с 2011 года — сразу после выборов его пригласили в Бердск из администрации Искитима. С 30 апреля 2013-го, после задержания Потапова с розовым пакетиком и взяткой в 3 млн рублей на теплоходе «Ремикс» Михайлов возглавил Бердск с приставкой и. о. В 2016 он проиграл бердские выборы и ушел в региональное правительство. В декабре 2018-го стал заместителем министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Напомним, прямые выборы глав территорий почти по всей Новосибирской области, кроме Новосибирска и Кольцово, отменены в 2015 году. Руководители местных администраций проходят через конкурс и голосование районных депутатов. В Бердске выборы градоначальника по такой схеме состоятся в 2020 году.