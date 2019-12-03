А что подарить на Новый год своим деткам-конфеткам?

Наверное, для каждого родителя выбор новогоднего подарка является головной болью, которая заканчивается покупкой стандартного новогоднего подарка с конфетами: в ведре, пакете или набитой сладостями мягкой игрушке. Как же быть, когда хочется чего-то новенького и полезного для своего ребенка, чтобы аллергия, диатез и прочие последствия поедания сладких подарков не отразились на маленьком любимом человеке? Есть ли полезная альтернатива привычным вкусностям Деда Мороза?
Однозначно, такая полезная альтернатива существует, а самое главное она несет только положительное влияние и никакого вреда для здоровья. Собрать замечательный детский подарок можно в магазине «Вершки и Корешки». Широкий ассортимент натуральной продукции поможет сделать счастливым даже самого капризного ребенка, с подарком от «Вершков» ваш малыш не получит дерматит и прочие кожные проблемы от поедания сладостей, потому что в составе только натуральные ингредиенты, не способные вызывать аллергические реакции.
Однозначно, такая полезная альтернатива существует, а самое главное она несет только положительное влияние и никакого вреда для здоровья. Собрать замечательный детский подарок можно в магазине «Вершки и Корешки». Широкий ассортимент натуральной продукции поможет сделать счастливым даже самого капризного ребенка, с подарком от «Вершков» ваш малыш не получит дерматит и прочие кожные проблемы от поедания сладостей, потому что в составе только натуральные ингредиенты, не способные вызывать аллергические реакции.
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Конфеты йогуртовые Талантики для улучшения пищеварения – современные детские витамины в виде вкусных йогуртовых конфет. Эти полезные конфеты благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и развитие микрофлоры кишечника, а также оказывают противовоспалительное и общеукрепляющее действие.
В состав входят лактулоза, инулин, аскорбиновая кислота, сок малины. Эти компоненты нормализуют работу органов пищеварения и повышают их инфекционную устойчивость, что весьма благотворно сказывается на состоянии пищеварительной системы ребенка в целом. Конфеты Талантики обладают следующими свойствами:
• улучшают пищеварение;
• нормализуют работу ЖКТ;
• оказывают профилактику дисбактериоза;
• изменяют метаболизм ребенка в положительную сторону;
• помогают лучше усваивать пищу и повышают аппетит;
• проявляют антисептические свойства;
• усиливают иммунитет.
Драже «Алтайский маралёнок» – это вкусный, полезный и 100% натуральный продукт для детей, который стимулирует иммунитет и повышает защитные функции растущего организма. Тандем шиповника и пантогематогена наделяет его ценными свойствами. Применение драже способствует интеллектуальному развитию, снижению утомляемости, повышению физической выносливости, а также умственной активности. Главное, средство делает детский организм менее восприимчивым к негативному воздействию внешней среды.
Драже «Алтайский маралёнок» – это вкусный, полезный и 100% натуральный продукт для детей, который стимулирует иммунитет и повышает защитные функции растущего организма. Тандем шиповника и пантогематогена наделяет его ценными свойствами. Применение драже способствует интеллектуальному развитию, снижению утомляемости, повышению физической выносливости, а также умственной активности. Главное, средство делает детский организм менее восприимчивым к негативному воздействию внешней среды.
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Пена для купания "Детская" Baby green - натуральный продукт, вошедший в линейку органических косметических средств "Зеленый Алтай". Она не содержит красителей, парабенов и лаурет- и лаурилсульфатов, и абсолютно безопасна даже для младенцев. Пена с нейтральным показателем pH бережно очищает и не щиплет глазки, питает кожу малыша витаминами и микроэлементами, хорошо удерживает влагу, не нарушая естественного клеточного дыхания.
Пена для купания "Детская"– деликатное и гипоаллергенное средство для мягкого очищения кожи малыша. В ее составе: череда, календула, экстракт шалфея и масло сока облепихи, благодаря чему она обладает антисептическими свойствами, убирает покраснения и оказывает расслабляющий эффект.
Детский чай травяной Маралёнок «Успокаивающий» – это натуральное средство на основе трав Алтайского края. В его составе присутствуют душица, мята, календула, мелисса, шиповник. Напиток имеет приятный аромат с нотками ментола. Чай благотворно воздействует на нервную систему, обладает успокаивающими свойствами, улучшает качество сна, снижает нервную возбудимость. Кроме того, укрепляет иммунитет, повышает защитные силы организма, делает его менее восприимчивым к агрессивному влиянию внешней среды. Травяной чай содержит комплекс витаминов, минералов и прочих элементов, необходимых для растущего организма.
Детский чай травяной Маралёнок «Успокаивающий» – это натуральное средство на основе трав Алтайского края. В его составе присутствуют душица, мята, календула, мелисса, шиповник. Напиток имеет приятный аромат с нотками ментола. Чай благотворно воздействует на нервную систему, обладает успокаивающими свойствами, улучшает качество сна, снижает нервную возбудимость. Кроме того, укрепляет иммунитет, повышает защитные силы организма, делает его менее восприимчивым к агрессивному влиянию внешней среды. Травяной чай содержит комплекс витаминов, минералов и прочих элементов, необходимых для растущего организма.
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А для проведения хорошего досуга в новогодние каникулы можно почитать вместе с ребенком интересную книгу, которая станет отличной альтернативой гаджетам и компьютерам, она позволит расширить кругозор и знания об окружающем человека мире.
Сказочная повесть «Путешествие в царство Базидии» о головокружительных приключениях двух мальчишек – Кольки-Свистуна и Серёги-Пончика – в царстве грибов. Читатели узнают много интересного про стотысячную армию грибных существ, незримо окружающих человека (Автор книги: Светлана Никитина).
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г. Бердск, ул. Ленина, 41Б,
1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»,
т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
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