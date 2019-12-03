Мировой суд приказал детям в возрасте 6 и 13 лет заплатить долги за капремонт в Бердске

Судебный приказ по иску Фонда ЖКХ пришел каждому из несовершеннолетних. Родители в недоумении — почему документы пришли на малолетних детей? И как они должны заплатить, если еще не имеют дохода.

Судебный приказ на детей о взыскании долгов вынес мировой суд Бердска

Судебные приказы на детей в возрасте 6 и 13 лет на возврат долгов пришли в Бердске. По документам они обязаны заплатить взносы за капитальный ремонт в Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области. Больше 4 тысяч рублей они должны за период с апреля 2017 года по июль 2019-го. Об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщила мать детей Наталья 2 декабря. Она написала в рубрику «Сообщи свою новость».

— Могут ли вынести судебный приказ в отношении несовершеннолетнего? Нашим детям 13 лет и 6 лет. Обоим пришли такие судебные приказы. Почему не на родителей? Ведь сам ребенок не имеет заработка!? — возмущена Наталья.

Почему в отношении детей вынесено решение мирового суда Бердска «Курьер. Среда. Бердск» уточнила секретарь аппарата мировых судей города Бердска Наталья Филина. Она рассказала, что у суда нет данных о дате рождения ответчика. Такова упрощенная система судопроизводства. Она подтвердила, что 4 октября действительно выносился такой приказ.

— Взыскатель вправе не указывать дату рождения должника, если она ему неизвестна, в соответствии ст. 124 ГПК РФ. Известна ли дата рождения должников истцу, информации нет. Вынесение приказа — более упрощенная система без судебного разбирательства, — уточнила Филина.

При этом Наталья Алексеевна отметила, что если должник не согласен с приказом, то он может подать возражение. Порядок его указывается в самом приказе. Возражение можно подать в 10-тидневный срок со дня получения документов.

— В возражении нужно указать информацию о несовершеннолетии. Судья разберется и может вынести решение об отмене приказа или откажет, — отмечает Наталья Филина.

Как именно в этом случае оплачивать долги? Наталья Алексеевна отметила, что по этому вопросу нужно обращаться в Фонд модернизации ЖКХ.