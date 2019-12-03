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Мировой суд приказал детям в возрасте 6 и 13 лет заплатить долги за капремонт в Бердске

15:08 03.12.2019, Алена Романцова Фото: Читательницы Натальи
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Судебный приказ по иску Фонда ЖКХ пришел каждому из несовершеннолетних. Родители в недоумении — почему документы пришли на малолетних детей? И как они должны заплатить, если еще не имеют дохода.

Мировой суд приказал детям в возрасте 6 и 13 лет заплатить долги за капремонт в Бердске
Судебный приказ на детей о взыскании долгов вынес мировой суд Бердска

Судебные приказы на детей в возрасте 6 и 13 лет на возврат долгов пришли в Бердске. По документам они обязаны заплатить взносы за капитальный ремонт в Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области. Больше 4 тысяч рублей они должны за период с апреля 2017 года по июль 2019-го. Об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщила мать детей Наталья 2 декабря. Она написала в рубрику «Сообщи свою новость».

— Могут ли вынести судебный приказ в отношении несовершеннолетнего? Нашим детям 13 лет и 6 лет. Обоим пришли такие судебные приказы. Почему не на родителей? Ведь сам ребенок не имеет заработка!? — возмущена Наталья.

Почему в отношении детей вынесено решение мирового суда Бердска «Курьер. Среда. Бердск» уточнила секретарь аппарата мировых судей города Бердска Наталья Филина. Она рассказала, что у суда нет данных о дате рождения ответчика. Такова упрощенная система судопроизводства. Она подтвердила, что 4 октября действительно выносился такой приказ.

— Взыскатель вправе не указывать дату рождения должника, если она ему неизвестна, в соответствии ст. 124 ГПК РФ. Известна ли дата рождения должников истцу, информации нет. Вынесение приказа — более упрощенная система без судебного разбирательства, — уточнила Филина.

При этом Наталья Алексеевна отметила, что если должник не согласен с приказом, то он может подать возражение. Порядок его указывается в самом приказе. Возражение можно подать в 10-тидневный срок со дня получения документов.

— В возражении нужно указать информацию о несовершеннолетии. Судья разберется и может вынести решение об отмене приказа или откажет, — отмечает Наталья Филина.

Как именно в этом случае оплачивать долги? Наталья Алексеевна отметила, что по этому вопросу нужно обращаться в Фонд модернизации ЖКХ.

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От редакции

Удобная схема?

Ольга, 03 декабря 2019 15:27
Давайте, все на детей оформим и вообще ни за что платить не будем))) Ребенок ходит в детский сад и нет зарплат))))
123, 03 декабря 2019 15:45
Не прокатит. У ребенка есть родители или законные опекуны. Как только родители пойдут писать возражение, они предоставят данные о себе в этом возражении, что лишь переведет дело из упрощенной схемы в суд (а тут накладные расходы могут быть побольше, чем в упрощенной схеме). Потом эти же родители будут вызваны повесткой в суд в качестве ответчика.

Несколько таких исков в отношении родителей и у соц.защиты будет формальное право поставить под сомнение факт добросовестного исполнения родительских обязанностей гражданами, которые используют эту схему.
Аноним, 03 декабря 2019 15:32
А почему законный представитель не платил за несовершеннолетних собственников, а копит долги? Готовит им сюрприз на 18 лет?
Аноним, 03 декабря 2019 15:57
вы раб походучеловек не глядя вшлепал детям долг,а вы сразу преступником представителя выставили.
Аноним, 03 декабря 2019 15:39
способ ухода от налогов, записав на детей давно известен.
Льгот действительно немало, и этим пользоваться можно.
Но уж совсем то наглеть зачем? Любое имущество несет затраты на его содержание - не знали? Или кто платить должен?
Строитель домов, 03 декабря 2019 15:48
Как ребёнок без доходов стал собственником помещения? По закону? Если по закону - то, как собственник помещения (его части) он обязан платить налоги и иные выплаты.
Странно, что автор не знает элементарного.
Аноним, 03 декабря 2019 16:19
Ребенок не может быть собственником помещения.
Не знаете об этом ?
Это раньше когда квартиру получали от заводов, то каждый член семьи имел долю на собственность.
Сейчас право на собственность имеют только супруги, покупатель, или наследники.
Аноним, 03 декабря 2019 15:55
Я авто на малолетнего ребёнка оформил. Штрафы не плачу. Возраст административной ответственности 18 плюс.
Аноним, 03 декабря 2019 16:06
Гость, 03 декабря 2019 16:31
Но и продать (снять с учета) при необходимости, практически не получится, только при согласовании с органами опеки. А это еще тот геморрой, машинку у ребенка отбираете ))
екатерина, 03 декабря 2019 16:13
а всем организациям,которые занимаются сдиранием денег с населения,все равно на кого подать в суд-взрослого или малолетнего ребенка.лишь бы содрать деньги.а если получится по второму кругу/многие не хранят квитанции/-еще лучше.в Бердске есть такое ип гусева,которое старается сдирать за кв.плату повторно.
Аноним, 03 декабря 2019 16:26
Попытайтесь дозвонится в этот фонд там никогда никого нет и по адресу тоже никого нет. Есть только счет куда уходят деньги и все.
Гость, 03 декабря 2019 16:36
Капремонт платится за квартиру. Т.е. оплачивает любой из собственников. Если собственник только ребенок, за него платят его представители. Так же как и налог на имущество, за детей платят представители (родители).
Аноним, 03 декабря 2019 16:52
Ребенок может быть собственником только когда он сирота и получил наследство. Вот сколько дураков я видел, которые думали, что раз ребенок живет в квартире мужа или жены, то имеет в этой квартире долю как собственник.
Сколько же было разочарований когда бывшая жена или теща вдруг узнавала, что это не так.
Когда покупают квартиру или дом, то есть такое понятие как право на собственность. Вот что такое собственник. Кому то я сейчас разбил надежды.

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