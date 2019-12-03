Мировой суд приказал детям в возрасте 6 и 13 лет заплатить долги за капремонт в Бердске

Судебные приказы на детей в возрасте 6 и 13 лет на возврат долгов пришли в Бердске. По документам они обязаны заплатить взносы за капитальный ремонт в Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области. Больше 4 тысяч рублей они должны за период с апреля 2017 года по июль 2019-го. Об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщила мать детей Наталья 2 декабря. Она написала в рубрику «Сообщи свою новость».
— Могут ли вынести судебный приказ в отношении несовершеннолетнего? Нашим детям 13 лет и 6 лет. Обоим пришли такие судебные приказы. Почему не на родителей? Ведь сам ребенок не имеет заработка!? — возмущена Наталья.
Почему в отношении детей вынесено решение мирового суда Бердска «Курьер. Среда. Бердск» уточнила секретарь аппарата мировых судей города Бердска Наталья Филина. Она рассказала, что у суда нет данных о дате рождения ответчика. Такова упрощенная система судопроизводства. Она подтвердила, что 4 октября действительно выносился такой приказ.
— Взыскатель вправе не указывать дату рождения должника, если она ему неизвестна, в соответствии ст. 124 ГПК РФ. Известна ли дата рождения должников истцу, информации нет. Вынесение приказа — более упрощенная система без судебного разбирательства, — уточнила Филина.
При этом Наталья Алексеевна отметила, что если должник не согласен с приказом, то он может подать возражение. Порядок его указывается в самом приказе. Возражение можно подать в 10-тидневный срок со дня получения документов.
— В возражении нужно указать информацию о несовершеннолетии. Судья разберется и может вынести решение об отмене приказа или откажет, — отмечает Наталья Филина.
Как именно в этом случае оплачивать долги? Наталья Алексеевна отметила, что по этому вопросу нужно обращаться в Фонд модернизации ЖКХ.
Несколько таких исков в отношении родителей и у соц.защиты будет формальное право поставить под сомнение факт добросовестного исполнения родительских обязанностей гражданами, которые используют эту схему.
Льгот действительно немало, и этим пользоваться можно.
Но уж совсем то наглеть зачем? Любое имущество несет затраты на его содержание - не знали? Или кто платить должен?
Странно, что автор не знает элементарного.
Не знаете об этом ?
Это раньше когда квартиру получали от заводов, то каждый член семьи имел долю на собственность.
Сейчас право на собственность имеют только супруги, покупатель, или наследники.
Сколько же было разочарований когда бывшая жена или теща вдруг узнавала, что это не так.
Когда покупают квартиру или дом, то есть такое понятие как право на собственность. Вот что такое собственник. Кому то я сейчас разбил надежды.