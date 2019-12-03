Влезет все: седаны с самым большим багажником

Седан Ravon R4 обладает самым большим багажником в классе В+

На отечественном рынке представлено несколько интересных моделей, прошедших глубокую адаптацию для реалий северных широт. Седаны класса В+ по размерам салона приблизились к европейскому С-классу и нередко даже превосходят его. Что же это за рекордсмены?

Solaris и RIO (450 л)

Самые популярные в России модели по-прежнему выпускает концерн Hyundai-KIA. Это одноплатформенные седаны Solaris и RIO. Оба автомобиля построены на новой модульной архитектуре K4 и обладают хорошими потребительскими свойствами. Атмосферный 1,6-литровый двигатель развивает 123 л. с. и 150 Нм крутящего момента, что для сравнительно небольших машин весом в 1,3 тонны в городских условиях вполне достаточно. Solaris и RIO имеют максимальную скорость в 193 км/ч и потребляют 6 л бензина на 100 км пробега.

А вот багажник у обеих моделей действительно огромный и приближается по размерам к седанам D-класса. Он вмещает 450 литров поклажи. Туда можно уместить не только сумки, но и детскую коляску в сборе. Модульная платформа K4 позволила так скомпоновать салон, что при объемном багажнике в нем спокойно умещаются пять пассажиров. Цена на новый Solaris с 1,6-литровым мотором начинается от 839 000 руб, а на седан RIO — от 849 900 руб.

Volkswagen Polo Sedan (460 л)

Немецкий Volkswagen старается не отставать от корейцев и выпустил в России обновленный Polo Sedan. Автомобиль продается более 10 лет и построен на прежней платформе от старого Polo, однако на его потребительские качества это не влияет. Машина имеет базовый 1,6-литровый 90-сильный атмосферный мотор, который выдает 155 Нм крутящего момента. Максимальная скорость такой машины приближается к 180 км/ч, а расход топлива составляет 5,7 литра в смешанном цикле. Багажник у Volkswagen Polo Sedan тоже немаленький и вмещает 460 л. Причем у модели хорошо реализован погрузочный проем, позволяющий поставить в глубокий отсек крупногабаритные вещи.

Цена на Polo Sedan стартует от 699 900 руб.

Renault Logan (510 л)

Французский концерн специально разрабатывал этот седан для стран с развивающимися рынками, поэтому универсальность закладывалась в него с самого начала. На Logan идет тот же практичный атмосферный мотор объемом 1,6 литра, что и на японский Almera. Силовой агрегат развивает 102 л. с. и 145 Нм крутящего момента, позволяющие разгоняться до 185 км/ч. Его потребление в среднем цикле составляет 7,2 л бензина на 100 км. Машина хоть и проигрывает по размерам салона родственному Nissan Almera, однако по вместительности багажника превосходит ее. Отсек для сумок и вещей принимает 510 л полезного груза. Кроме того, он отличается большой высотой, отчего в Logan удобно перевозить крупногабаритные вещи.

Цена на автомобиль начинается от 577 000 руб.

Lada Granta (520 л)

«АвтоВАЗ» давно вынашивал идеи подготовить столь же практичный автомобиль, как Logan, но значительно дешевле его. Мечты реализовались, и несколько лет назад миру была явлена первая Granta, а сейчас автомобиль прошел через процедуру рестайлинга. Благодаря стараниям главного дизайнера бренда Стивена Маттина новая машина стала выглядеть заметно привлекательнее прежней и даже способна побороться за звание самого красивого автомобиля в классе В+. Под капотом у нее трудится отечественный 1,6-литровый мотор «АвтоВАЗа», развивающий 87 л. с. и крутящий момент в 140 Нм, благодаря которым Granta разгоняется до 172 км/ч. При этом потребление топлива остается небольшим и колеблется в среднем цикле около 7 л на «сотню». Размер багажника у автомобиля огромный. Он превосходит по вместимости отсеки Mercedes E-класса и Toyota Camry и берет 520 л поклажи.

Цена на машину начинается от 444 900 руб.

Skoda Rapid (530 л)

Чешская Skoda при содействии коллег из Volkswagen выбрала грамотную маркетинговую стратегию. Они изготавливают автомобили, совмещающие достоинства разных классов. В Rapid реализована концепция кузова лифтбек, наделяющего автомобиль колоссальной практичностью и удобством в эксплуатации. Несмотря на небольшие размеры, багажник у Rapid получился на уровне универсалов и вмещает 530 л. Причем из-за гигантской поднимающейся крышки автомобиль не имеет задней перемычки между стойками, что позволяет перевозить крупные вещи, включая даже стулья.

Моторная линейка Skoda Rapid начинается с того же фольксвагеновского 1,6-литрового мотора мощностью 90 л. с., с которым машина разгоняется свыше 180 км/ч.

Цена на Skoda Rapid начинается от 785 000 руб.

Ravon R4 (545 л)

Ну и замыкает список рекордсменов старый знакомый: Ravon R4. До 2014 года эта машина называлась Chevrolet Cobalt и поступала на наш рынок с завода GM в Узбекистане. Однако в силу политических разногласий продажи Chevrolet были прекращены. Сейчас же после нескольких лет перерыва бренд возвращается в Россию, но под новым именем. Теперь Chevrolet Cobalt называется просто R4, оставаясь, по сути, прежним автомобилем Chevrolet. Под капотом у него трудится 1,5-литровый мотор мощностью 106 л. с., развивающий крутящий момент в 134 Нм и разгоняющий машину до 170 км/ч. Седан Ravon R4 обладает самым большим багажником в классе В+. В вещевой отсек поместится 545 л полезного груза.

Цена на автомобиль начинается от 678 000 руб.

Источник: АиФ