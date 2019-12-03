Признаки рака мозга из уст заболевшей 20-летней жительницы США

Американка Маккена Картер, пострадавшая от рака мозга в очень молодом возрасте, рассказала журналистам о тех симптомах, которые предшествовали диагнозу. Все началось с появления на спине странной родинки, с которой девушка обратилась к врачам.

После обращения к медикам с жалобами на непроходящий «грипп» девушка была обследована, и магнитно-резонансная томография показала, что в мозге пациентки находится пять опухолей

20-летняя жительница Колорадо по имени Маккена Картер узнала о своем раке мозга после перенесенных симптомов, напоминавших грипп.

Американка Маккена Картер, пострадавшая от рака мозга в очень молодом возрасте, рассказала журналистам о тех симптомах, которые предшествовали диагнозу. Все началось с появления на спине странной родинки, с которой девушка обратилась к врачам.

Образование на спине оказалось меланомой, к счастью для пациентки, вовремя диагностированной и удаленной. После процедуры врачи обнадежили Маккену, сказав, что развитие заболевания в ее случае маловероятно.

Но примерно через год у американки возникло состояние, похожее на грипп: началась сильная головная боль, которая сопровождалась высокой температурой и болями в мышцах. Поначалу Картер решила, что она действительно пострадала от инфекции, однако признаки того, что она приняла за грипп, длились на протяжении месяца.

После обращения к медикам с жалобами на непроходящий «грипп» девушка была обследована, и магнитно-резонансная томография показала, что в мозге пациентки находится пять опухолей. В дальнейшем стало ясно, что рак метастазировал на печень, легкие и кости.

Проведенные операции и лучевая терапия Маккене не помогли. Сейчас она проходит экспериментальное лечение. Рак мозга, обнаруженный у нее, врачи оценивают как последствие меланомы, при которой в клетках возникают повреждения ДНК, ведущие к появлению мутаций, которые могут образовывать злокачественные опухоли.

Источник: МедикФорум