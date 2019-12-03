03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Признаки рака мозга из уст заболевшей 20-летней жительницы США

15:35 03.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Американка Маккена Картер, пострадавшая от рака мозга в очень молодом возрасте, рассказала журналистам о тех симптомах, которые предшествовали диагнозу. Все началось с появления на спине странной родинки, с которой девушка обратилась к врачам.

Признаки рака мозга из уст заболевшей 20 летней жительницы США
После обращения к медикам с жалобами на непроходящий «грипп» девушка была обследована, и магнитно-резонансная томография показала, что в мозге пациентки находится пять опухолей
Сюжет: Онкология
Признаки рака мозга из уст заболевшей 20 летней жительницы США

Признаки рака мозга из уст заболевшей 20-летней жительницы СШАДля больного онкологией 6-летнего Игоря Орехова собрали 37 тыс. рублей за двое суток жители БердскаЕщё 129 новостей

20-летняя жительница Колорадо по имени Маккена Картер узнала о своем раке мозга после перенесенных симптомов, напоминавших грипп.

Американка Маккена Картер, пострадавшая от рака мозга в очень молодом возрасте, рассказала журналистам о тех симптомах, которые предшествовали диагнозу. Все началось с появления на спине странной родинки, с которой девушка обратилась к врачам.

Образование на спине оказалось меланомой, к счастью для пациентки, вовремя диагностированной и удаленной. После процедуры врачи обнадежили Маккену, сказав, что развитие заболевания в ее случае маловероятно.

Но примерно через год у американки возникло состояние, похожее на грипп: началась сильная головная боль, которая сопровождалась высокой температурой и болями в мышцах. Поначалу Картер решила, что она действительно пострадала от инфекции, однако признаки того, что она приняла за грипп, длились на протяжении месяца.

После обращения к медикам с жалобами на непроходящий «грипп» девушка была обследована, и магнитно-резонансная томография показала, что в мозге пациентки находится пять опухолей. В дальнейшем стало ясно, что рак метастазировал на печень, легкие и кости.

Проведенные операции и лучевая терапия Маккене не помогли. Сейчас она проходит экспериментальное лечение. Рак мозга, обнаруженный у нее, врачи оценивают как последствие меланомы, при которой в клетках возникают повреждения ДНК, ведущие к появлению мутаций, которые могут образовывать злокачественные опухоли.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы наблюдаете за образованиями на своем теле(родинки, пигментные пятна, бородавки)?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПопала в массовое ДТП маршрутка №18 с пассажирами в Бердске
16:45 03-12-2019
Попала в массовое ДТП маршрутка №18 с пассажирами в Бердске
Товары для спорта в FACTOR TSP
16:39 03-12-2019
Товары для спорта в FACTOR TSP
Новое в СПС Консультант Плюс
16:32 03-12-2019
Новое в СПС Консультант Плюс
ФБК Навального нашел яхту и самолет за ₽8 млрд у телеведущей «России 1» Наили Аскер-заде
16:30 03-12-2019
ФБК Навального нашел яхту и самолет за ₽8 млрд у телеведущей «России 1» Наили Аскер-заде
Японец подхватил смертельный герпес от обезьяны
16:22 03-12-2019
Японец подхватил смертельный герпес от обезьяны
БердскБич рака: как определить и избежать онкологию у ребенка в Бердске?
16:15 03-12-2019
Бич рака: как определить и избежать онкологию у ребенка в Бердске?
Что подорожает в новом году?
16:12 03-12-2019
Что подорожает в новом году?
Можно ли вылечить послеродовую депрессию, не обращаясь к специалистам?
16:03 03-12-2019
Можно ли вылечить послеродовую депрессию, не обращаясь к специалистам?
ФАС разрешат силой изымать документы при подозрении на картельный сговор
16:00 03-12-2019
ФАС разрешат силой изымать документы при подозрении на картельный сговор
У кошки есть мимика для выражения настроения
15:49 03-12-2019
У кошки есть мимика для выражения настроения