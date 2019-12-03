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ФБК Навального нашел яхту и самолет за ₽8 млрд у телеведущей «России 1» Наили Аскер-заде

16:30 03.12.2019 Фото: instagram.com/nailya_askerzade
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Навальный заявил, что яхта телеведущей была куплена на средства, которые россияне жертвовали на лечение больным детям. Телеведущая отшутилась — дескать, заказала нативную рекламу своего блога. При чем здесь глава ВТБ?

ФБК Навального нашел яхту и самолет за ₽8 млрд у телеведущей «России 1» Наили Аскер заде
Наиля Аскер-заде отреагировала на расследование ФБК о ее яхте и самолете за ₽8 млрд

Телеведущая «России 1» Наиля Аскер-заде отреагировала на расследование Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального, в котором утверждается, что она пользуется яхтой и самолетом общей стоимостью 8 млрд рублей. На своей странице в Instagram она назвала эту информацию «нативной рекламой».

«Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдет, — написала Аскер-заде. — Новым подписчикам — добро пожаловать!»

В комментарии к этому посту пришел Алексей Навальный. Он заявил, что яхта телеведущей была куплена на средства, которые россияне жертвовали на лечение больным детям. «Наиля, ваше чувство юмора так же прекрасно, как ваша программа. Какая вы молодец, так и надо, — написал оппозиционер. — Продолжайте иронизировать над тем, что катаетесь на яхте, купленной на деньги, украденные у детей, на лечение которых на „России-1“ собирают деньги смсками».

ФБК Навального нашел яхту и самолет за ₽8 млрд у телеведущей «России 1» Наили Аскер заде
В расследовании ФБК говорится, что Наиля Аскер-заде, предположительно, пользуется 62-метровой яхтой и самолетом Bombardier Global 6000 общей стоимостью 8 млрд рублей. Причем лайнер приобрел или арендует глава ВТБ Андрей Костин, у которого могут быть близкие отношения с журналисткой.

Источник: znak.com

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От редакции

За что такие деньги?

Аноним, 03 декабря 2019 17:10
да, еще где то год -полтора назад читал про блокировку новости о связи журналистки с банкиром ) ну а про яхту -самолет -квартиры-дом-участок на Рублевке - ничего удивительного ..пропагандисты у нас живут очень хорошо -ведь им нужны честные глаза, когда они читают про рост экономики и ввп в в России ) цинизм государства собирающего деньги смс- ками на лечение детей и при этом трындящего о духовных скрепах общества, тоже уже не удивляет..они знают,что они врут и знают , что мы знаем про их вранье ...вот так и живем ..в ожидании трансферта и хоть каких нибудь дальнейших перемен..
Поросёнок Пётр, 03 декабря 2019 18:20
Да нее, какая Аскер-заде пропагандист, она просто журналистка весьма средней руки и весьма малой известности, но, ухватила бога за бороду (или за что там ещё можно ухватить Костина ). Повезло ей в своё время, взять у него интервью и состроить глазки, тут старого ловеласа и повело от молодого тела, ещё бы, она на 31 год его младше. Собственно это их личное дело, кабы не одно но, он банкир государственного банка, который и без того не процветает, а он тратит миллиарды на ублажение этой девочки..... Возникает множество вопросов....
Аноним, 03 декабря 2019 17:16
Леха,мы с тобой!Уже до святого дотянулись-воровать деньги у больных детей.
Аноним, 03 декабря 2019 17:16
почему то сразу напомнило что россияне донатили Навальному, а он по выставкам в Вене разъезжал, а потом дочку отправил в штаты учиться.
Всеми своими делами показывает где отдыхать, где лечиться, где учится, а семья Волкова показывает где надо жить и растить детей. Патриоты!
Аноним, 03 декабря 2019 17:36
кстати, да.
интересно что оппозиционеры постоянно критикуют действующую власть за отдых и имущество за рубежом,
при этом сами в этой части ничем не отличаются в принципе
Аноним, 03 декабря 2019 18:12
Дайте деньги пенсионерам на расследование - они проведут его с огромным удовольствием.
А полковникам России этим некогда заниматься - они по квартирам свои миллиарды, заработанные потом и кровью, сидят охраняют.
Поросёнок Пётр, 03 декабря 2019 17:54
В Китае, госбанкира спустившего казённые миллиарды на любовницу, тут же бы без разговоров расстреляли, в какой загнивающей Америке, Костин присел бы лет на 80, ну, а в славной России, он получит орден "За заслуги перед Отечеством", везде свои традиции.
Новый мэр, 03 декабря 2019 17:58
Словно пылесос насосала столько богатства
Аноним, 03 декабря 2019 19:06
А вы наблюдали вожделенные молодые лица на брифинге ЕР?
Даже душа ликовала за светлое будущее
венгерка, 03 декабря 2019 18:39
Така любов...

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