ФБК Навального нашел яхту и самолет за ₽8 млрд у телеведущей «России 1» Наили Аскер-заде

Телеведущая «России 1» Наиля Аскер-заде отреагировала на расследование Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального, в котором утверждается, что она пользуется яхтой и самолетом общей стоимостью 8 млрд рублей. На своей странице в Instagram она назвала эту информацию «нативной рекламой».
«Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдет, — написала Аскер-заде. — Новым подписчикам — добро пожаловать!»
В комментарии к этому посту пришел Алексей Навальный. Он заявил, что яхта телеведущей была куплена на средства, которые россияне жертвовали на лечение больным детям. «Наиля, ваше чувство юмора так же прекрасно, как ваша программа. Какая вы молодец, так и надо, — написал оппозиционер. — Продолжайте иронизировать над тем, что катаетесь на яхте, купленной на деньги, украденные у детей, на лечение которых на „России-1“ собирают деньги смсками».
В расследовании ФБК говорится, что Наиля Аскер-заде, предположительно, пользуется 62-метровой яхтой и самолетом Bombardier Global 6000 общей стоимостью 8 млрд рублей. Причем лайнер приобрел или арендует глава ВТБ Андрей Костин, у которого могут быть близкие отношения с журналисткой.
Источник: znak.com
Всеми своими делами показывает где отдыхать, где лечиться, где учится, а семья Волкова показывает где надо жить и растить детей. Патриоты!
интересно что оппозиционеры постоянно критикуют действующую власть за отдых и имущество за рубежом,
при этом сами в этой части ничем не отличаются в принципе
А полковникам России этим некогда заниматься - они по квартирам свои миллиарды, заработанные потом и кровью, сидят охраняют.
Даже душа ликовала за светлое будущее