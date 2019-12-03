ФБК Навального нашел яхту и самолет за ₽8 млрд у телеведущей «России 1» Наили Аскер-заде

Навальный заявил, что яхта телеведущей была куплена на средства, которые россияне жертвовали на лечение больным детям. Телеведущая отшутилась — дескать, заказала нативную рекламу своего блога. При чем здесь глава ВТБ?

Наиля Аскер-заде отреагировала на расследование ФБК о ее яхте и самолете за ₽8 млрд

Телеведущая «России 1» Наиля Аскер-заде отреагировала на расследование Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального, в котором утверждается, что она пользуется яхтой и самолетом общей стоимостью 8 млрд рублей. На своей странице в Instagram она назвала эту информацию «нативной рекламой».

«Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдет, — написала Аскер-заде. — Новым подписчикам — добро пожаловать!»

В комментарии к этому посту пришел Алексей Навальный. Он заявил, что яхта телеведущей была куплена на средства, которые россияне жертвовали на лечение больным детям. «Наиля, ваше чувство юмора так же прекрасно, как ваша программа. Какая вы молодец, так и надо, — написал оппозиционер. — Продолжайте иронизировать над тем, что катаетесь на яхте, купленной на деньги, украденные у детей, на лечение которых на „России-1“ собирают деньги смсками».



В расследовании ФБК говорится, что Наиля Аскер-заде, предположительно, пользуется 62-метровой яхтой и самолетом Bombardier Global 6000 общей стоимостью 8 млрд рублей. Причем лайнер приобрел или арендует глава ВТБ Андрей Костин, у которого могут быть близкие отношения с журналисткой.

Источник: znak.com