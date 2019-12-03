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Страшный сон: к чему снится?

15:43 03.12.2019 Фото: pxhere.com
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Новое исследование позволило ответить на вопрос о том, зачем людям требуются страшные сны. Кошмарные сновидения подготавливают мозг к встрече со стрессовыми ситуациями.

Страшный сон: к чему снится?
Во время кошмарных сновидений часто увеличивается активность в зонах мозга, контролирующих эмоции

Наука разобралась с тем, зачем человеку вообще нужны страшные сны, повергающие многих из нас в состояние ужаса. Оказывается, таким образом мы лучше впоследствии справляемся со стрессовыми ситуациями.

Новое исследование позволило ответить на вопрос о том, зачем людям требуются страшные сны. Группа ученых из Университета Женевы во главе с Лампросом Перогамвросом (Lampros Perogamvros) установила, что кошмарные сновидения лучше подготавливают мозг к встрече со стрессовыми ситуациями. Исследователи подвергли 18 добровольцев странному эксперименту: им установили электроды для измерения активности мозга по ночам, при этом людей будили много раз для того, чтобы спрашивать о том, видят ли они сны, и насколько они страшные.

Исследование показало, что во время кошмарных сновидений часто увеличивается активность в зонах мозга, контролирующих эмоции. В ходе второго эксперимента 89 человек вели дневник сновидений в течение недели. Затем каждый прошел через МРТ-сканирование, когда ему показывали картинки нейтрального или страшного содержания. Установлено, что если эти люди ранее видели страшные сны, то эмоционально их мозг более быстро и более эффективно реагировал на страшные картинки. А это говорило о том, что такие люди лучше подготовлены к стрессовым ситуациям.

«Нас особенно интересовала тема страха и то, какие области мозга активируются, когда мы видим страшные сны, — говорит автор исследования доктор Перогамврос. — Анализируя активность мозга на основе реакции добровольцев, мы определили две зоны — островок и поясная кора головного мозга, которые перерабатывают чувства страха при сновидениях. Впервые мы определили нейронные корреляты страха при сновидениях и наблюдали, как похожие регионы мозга активируются при столкновении со страхом, как в состоянии сна, так и в бодрствующем состоянии».
Источник: МедикФорум
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