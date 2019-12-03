Можно ли вылечить послеродовую депрессию, не обращаясь к специалистам?

В Подмосковье женщина покончила с собой, при этом с двумя детьми. Как выяснилось, это было не спонтанное решение — она более полугода об этом говорила мужу, родным и близким.

По статистике, послеродовой депрессией страдает каждая десятая женщина

В Подмосковье женщина покончила с собой, при этом с двумя детьми. Как выяснилось, это было не спонтанное решение — она более полугода об этом говорила мужу, родным и близким. Но никто не воспринимал ее слова всерьез. Почему?

Послеродовую депрессию и сама женщина, и ее окружение часто принимают за усталость. Женщина сидит дома с ребенком и крутится целыми днями как белка в колесе. При этом каждый ее день ничем не отличается от предыдущего. Стоит ли удивляться, что она ощущает себя потерянной и жалуется на тоску и усталость? Миллионы женщин прошли через это, а некоторые и не по одному разу. Как говорится, не ты первая, не ты последняя.

О послеродовой депрессии знают или хотя бы слышали немногие. Хотя, по статистике, этим расстройством страдает каждая десятая женщина. При этом только 15% из них обращаются за помощью к специалистам. Хотя с любой депрессией опасно оставаться один на один, а с послеродовой особенно. Ведь в этом случае страдают как минимум двое — мать и полностью зависящий от нее ребенок.

Чем вызвана хандра после родов?

— У депрессии никогда не бывает единственной причины, — поясняет кандидат медицинских наук, психотерапевт Андрей Кравцов. — В ее возникновении повинны гормональная перестройка после беременности, хроническая усталость, недостаток сна, стрессы и заниженная самооценка, которая неизбежно возникает у людей, которые подолгу находятся в зависимом положении.

Обычно послеродовая депрессия сопровождается:

— апатией и безразличием;

— упадком сил;

— тревогой, страхами, приступами паники, потерей контроля над своими эмоциями;

— потерей интереса к своему внешнему виду, неспособностью заботиться о себе и ребенке;

— нарушением сна, аппетита, отсутствием сексуального влечения.

Помимо того, что депрессия не улучшает самочувствия молодой женщины и отношения в семье, она негативно сказывается и на развитии малыша. Ребенку крайне важно видеть счастливую маму. У малышей сильнейшая психологическая связь с матерью, они чувствуют ее настроение и реагируют на него. Эмоциональная закрытость мамы крайне негативно влияет на малыша. Часто проблемы в поведении ребенка объясняются тем, что он таким способом пытается «достучаться» до матери и обратить на себя ее внимание.

По мнению врачей, большое депрессивное расстройство является генетической причиной 22 различных заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, астмы, эзофагита, гастроэнтерита и расстройствами мочевыделительной системы. И это еще один важный повод молодым мамам не забывать о себе.

Можно ли вылечить послеродовую депрессию, не обращаясь к специалистам? Ведь на визиты к психотерапевту у молодых мам, как правило, нет времени.

На первом этапе можно помочь выбраться из депрессии своими силами.

1. Примите реальность

Как правило, многие женщины свои представления о «счастье материнства» черпают из глянцевых журналов, со страниц которых им лучезарно улыбаются ухоженные молодые женщины, играющие со своими малышами в идеальных интерьерах.

Увы, в реальной жизни все куда более прозаично. Материнство — это прежде всего труд, особенно в первый год жизни малыша. Не ждите, что у вас все сразу будет «как в кино». Тогда и разочарований будет меньше.

2. Научитесь отдыхать и расслабляться

Малыш заснул? Не стоит драить пол или плиту. Ложитесь и тоже попытайтесь заснуть. Откажитесь от необязательных, но поглощающих массу времени дел — глажки белья, мытья зеркал, закрутки огурцов и т. д. Лучше доставьте себя удовольствие — поговорите по телефону с подругой или выпейте чаю с десертом.

3. Разделите ответственность

Да, вы мать и жена, но это не значит, что всю домашнюю работу и заботу о ребенке вы должны взвалить на свои хрупкие плечи. Не думайте, что лучше вас никто с домашней работой не справится, и не стесняйтесь просить о помощи близких. Научитесь говорить об этом прямо, а не намеками, завуалированно. Даже небольшие передышки улучшат ваше самочувствие.

4. Общайтесь

Долгое сидение дома неизбежно приводит к тому, что женщина замыкается и начинает «вариться в собственной соку». Это не приводит ни к чему хорошему. Поэтому не упускайте возможности перекинуться хотя бы парой слов — с мамочками на детской площадке и в поликлинике, с соседкой около подъезда и т. д. Даже если малыш часто болеет и вам приходиться подолгу сидеть дома, отсутствие живого общения всегда можно компенсировать общением виртуальным.

Источник: АиФ