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Попала в массовое ДТП маршрутка №18 с пассажирами в Бердске

16:45 03.12.2019 Фото: Сергей Болдырев/autoberdsk.ru
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ГАЗель остановилась в пробке, а следовавший за ней кроссовер Меrsedes BRABUS не смог притормозить и втиснулся между маршруткой и встречным автомобилем Toyota Sprinter. обошлось без пострадавших.

Попала в массовое ДТП маршрутка №18 с пассажирами в Бердске
Маршрутка №18 попала в ДТП в Бердске

Авария произошла в вечерний час пик на улице Красноармейская и обошлась без пострадавших.

Как объяснили сайту АвтоБердск водители столкнувшихся автомобилей, маршрутная ГАЗель остановилась в пробке, а следовавший за ней кроссовер Меrsedes BRABUS не смог притормозить и втиснулся между маршруткой и встречным автомобилем Toyota Sprinter.

Попала в массовое ДТП маршрутка №18 с пассажирами в Бердске

Транспортный хаос в час пик продолжался не менее часа

Столкнувшиеся авто полностью блокировали проезжую часть. Встречные и попутные авто пробирались в Микрорайон и в сторону центра Бердска по параллельным дорогам частного сектора.

Транспортный хаос в час пик продолжался не менее часа.

Напомни, что за понедельник — это не первое тройное ДТП. Ранее на перекрёстке улиц Первомайская и Водобачная в столкновении трёх иномарок пострадали три человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Как оцениваете качество чистки дорог?

Аноним, 03 декабря 2019 17:03
ДА, как водится, в смартфоне плавал ,а когда вынырнул, то поздно было.
Аноним, 03 декабря 2019 17:18
Зачем вы пишите неправду?
Лично там ехал: одна полоса была свободна. Так что ехали просто по очереди: то одни, то другие.
Поскольку был уже вечер, то даже и пробки не собралось никакой.

P.S. при чем тут чистка дорог? Тут банально торопыга не соблюдал дистанцию и влетел.

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