Попала в массовое ДТП маршрутка №18 с пассажирами в Бердске

Авария произошла в вечерний час пик на улице Красноармейская и обошлась без пострадавших.
Как объяснили сайту АвтоБердск водители столкнувшихся автомобилей, маршрутная ГАЗель остановилась в пробке, а следовавший за ней кроссовер Меrsedes BRABUS не смог притормозить и втиснулся между маршруткой и встречным автомобилем Toyota Sprinter.
Столкнувшиеся авто полностью блокировали проезжую часть. Встречные и попутные авто пробирались в Микрорайон и в сторону центра Бердска по параллельным дорогам частного сектора.
Транспортный хаос в час пик продолжался не менее часа.
Напомни, что за понедельник — это не первое тройное ДТП. Ранее на перекрёстке улиц Первомайская и Водобачная в столкновении трёх иномарок пострадали три человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Лично там ехал: одна полоса была свободна. Так что ехали просто по очереди: то одни, то другие.
Поскольку был уже вечер, то даже и пробки не собралось никакой.
P.S. при чем тут чистка дорог? Тут банально торопыга не соблюдал дистанцию и влетел.