Попала в массовое ДТП маршрутка №18 с пассажирами в Бердске

ГАЗель остановилась в пробке, а следовавший за ней кроссовер Меrsedes BRABUS не смог притормозить и втиснулся между маршруткой и встречным автомобилем Toyota Sprinter. обошлось без пострадавших.

Маршрутка №18 попала в ДТП в Бердске

Авария произошла в вечерний час пик на улице Красноармейская и обошлась без пострадавших.

Как объяснили сайту АвтоБердск водители столкнувшихся автомобилей, маршрутная ГАЗель остановилась в пробке, а следовавший за ней кроссовер Меrsedes BRABUS не смог притормозить и втиснулся между маршруткой и встречным автомобилем Toyota Sprinter.

Транспортный хаос в час пик продолжался не менее часа

Столкнувшиеся авто полностью блокировали проезжую часть. Встречные и попутные авто пробирались в Микрорайон и в сторону центра Бердска по параллельным дорогам частного сектора.

Транспортный хаос в час пик продолжался не менее часа.

Напомни, что за понедельник — это не первое тройное ДТП. Ранее на перекрёстке улиц Первомайская и Водобачная в столкновении трёх иномарок пострадали три человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».