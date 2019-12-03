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Здоровье / Общество

Японец подхватил смертельный герпес от обезьяны

16:22 03.12.2019 Фото: pxhere.com
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Власти Японии признались, что в одной из местных научных лабораторий зафиксировано первое в истории страны заражение человека смертоносным вирусом герпеса В от обезьяны. Имя этого ученого не называется, но сообщается, что он находится в критическом состоянии после того, как некоторое время у него наблюдались жар и головные боли.

Японец подхватил смертельный герпес от обезьяны
Для приматов вирус герпеса В безвреден, но для человека он почти во всех случаях оказывается фатальным

Вирус смертельного герпеса B впервые передался от обезьяны к человеку в Японии. Это экстремально редкая инфекция, уничтожающая мозг, а заражение произошло в одной из научных лабораторий.

Власти Японии признались, что в одной из местных научных лабораторий зафиксировано первое в истории страны заражение человека смертоносным вирусом герпеса В от обезьяны. Имя этого ученого не называется, но сообщается, что он находится в критическом состоянии после того, как некоторое время у него наблюдались жар и головные боли. К сожалению, нет никаких данных и о том, что это за лаборатория, упоминается лишь, что она находится в составе крупной фармацевтической компании, которая использует макак для проведения исследований.

Для приматов вирус герпеса В безвреден, но для человека он почти во всех случаях оказывается фатальным, если не начать срочное лечение. Вирус вызывает воспаление мозга и позвоночника. Это первый случай заражения человека в Японии, а всего во всём мире было зафиксировано лишь 50 подобных случаев за 88 лет. Большинство пострадавших заражались после укусов или царапин обезьян. В 1997 году один исследователь скончался от инфекции герпеса В, которая попала в его организм через жидкость инфицированный обезьяны. Сообщалось, что жидкость залетела ему прямо в глаз.

Нынешний заболевший работал в компании, которая занималась развитием новых лекарств. Он попал в больницу с жалобами на сильные головные боли и жар. Среди других симптомов вируса одышка, нарушение координации и боли, которые часто наблюдаются при гриппе. Не сообщается, был ли данный ученый укушен обезьяной, поэтому неизвестно, каким образом передалась инфекция. Однако власти уверяют, что её распространение по стране невозможно.

Источник: МедикФорум

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