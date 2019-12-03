Учителя становятся блоггерами

Тысячи человек смотрят ролики и следят в Instagram за Белгородским учителем английского Андреем Федотовым. Как создаются его популярные видео, как выжить молодому учителю и почему любимый детьми педагог вдруг ушел из школы, читаем в статье.

Андрей Федотов получил всероссийскую премию «Про образование» за видеоблог на YouTube, который пользуется большой популярностью у школьников

Белгородский учитель английского Андрей Федотов получил всероссийскую премию «Про образование» за видеоблог на YouTube, который пользуется большой популярностью у школьников. Тысячи человек смотрят его ролики и следят за ним в Instagram.

Андрей Федотов расскажет, как создаются его видео, как выжить молодому учителю и почему любимый детьми педагог вдруг ушел из школы.

Нельзя «забивать» на детей

Корреспондент: Андрей, с вами в видеоклипах постоянно снимаются целые классы школьников. Кто эти ребята?

Андрей Федотов: Это мой класс, который я вёл с 2013 года в средней школе № 11 Белгорода. Я был их классным руководителем — в этом году они будут оканчивать 11-й класс, но уже без меня — в октябре я уволился из школы.

— Откуда берёте идеи для своих видео?

— Иногда мне что-то самому приходит в голову, иногда подсказывают дети, бывает, нахожу что-то интересное на просторах Интернета.

— А танцевать вы где-то учились?

— В университете я был участником вокально-хореографической группы «31 регион», так что творческие задатки ещё там проявились. На второй год работы в школе мне стало так скучно без концертов, без репетиций, что я даже подумывал уйти, но директор предложил поучаствовать в конкурсе «Учитель года». У меня каждый день было по три открытых урока, и к каждому надо было готовиться — это большое эмоциональное напряжение, но я в первый год выиграл муниципальный этап, на следующий — региональный. Эти конкурсы дали мне понять, что педагогика — это сфера, где можно развиваться и чего-то добиваться.

— Вашей маме в одном из клипов досталась роль педагога — наверное, не случайно? Она и правда была учителем?

— Нет, моя мама вообще далека и от системы образования, и от съёмок. Она мне просто помогла. Мне как раз нужен был такой персонаж — мама-завуч, а просить кого-то в нашей школе было неловко. И мама отлично справилась с ролью.

— А в семье у вас вообще были педагоги? Как вы попали на работу в школу?

— Если бы не школа, я был бы химиком-технологом. У меня и мама, и бабушка — химики-технологи, и после девятого класса меня уже записали на курсы в Технологическую академию в Воронеже. Но так получилось, что со второго класса я ходил к репетитору по английскому языку. Она-то мне и предложила поступить в педагогический колледж на отделение иностранных языков. В итоге оту­чился пять лет, потом пошёл в НИУ БелГУ. А после университета сразу попал в школу.

— Школа выживания молодого педагога — один из самых интересных и при этом смешных разделов вашего канала. А что нужно молодому учителю, чтобы выжить в школе?

— Я помню себя, когда только пришёл в школу, — было ощущение какой-то безысходности, постоянные переживания. А потом я как-то прибился к преподавателям, которые работали давно, расспрашивал, всё узнавал, был наверное очень назойливым — но в итоге сделал для себя определённые выводы. Можно «забить» на бумажки, на взаимоотношения с администрацией, но никогда нельзя «забивать» на уроки и детей. Потому что дети, которые хотят учиться, как бы пафосно это ни звучало, — это то, ради чего и существует школа. А для этого учителю нужно саморазвиваться, творить, прислушиваться к мнению коллег.

В любой системе есть недостатки

— В октябре в школе №11, где вы работали, произошел вопиющий инцидент — подросток ударил молодого учителя, вашего коллегу, который сделал ему замечание. Правда, что вы ушли из школы после этого случая?

— На самом деле я уволился ещё до инцидента. В сентябре мне поступило много приглашений на различные форумы, и я понял, что предстоящие полтора месяца — октябрь-ноябрь — просто выпадут из школьной жизни, и лучшим вариантом было либо взять отпуск, либо уволиться. Я всё взвесил, поговорил со своим классом — а дети у меня уже взрослые, мудрые — и они согласились. Поскольку это форумы международные, и приглашали меня не просто как участника, а как спикера, отказываться было бы глупо. Где-то надо было рассказать про свои формы обучения, где-то послушать про блогеров и их взаимодействие с подростками, где-то поделиться своим личным опытом ведения социальных сетей — всё это на данный момент востребовано и у педагогов, и у федеральных блогеров. Последние два года я пытался участвовать в этой деятельности без отрыва от работы, но это очень сложно.

— В одном из видео вы говорили, что «из этой системы надо уходить». Вы и сейчас так думаете?

— Нет, я говорил это в сердцах, очень расстроенный (в тот день и произошёл инцидент в школе — ред.). Везде есть свои недостатки, какую систему ни возьми. Пока два месяца я в свободном плавании, очень много времени посвятил саморазвитию, побывал на нескольких форумах, поездил по стране, за рубеж, очень многое для себя почерпнул, заодно занялся здоровьем, ремонтом — всем, до чего раньше не доходили руки. Сейчас я как раз собираю справки, чтобы снова пойти работать в школу.

Что делать с детьми?

— Какими должны быть сегодня отношения между учеником и учителем?

— Когда я учился в школе, для нас учитель был непререкаемым авторитетом. В принципе, это есть и сейчас, если у учителя сильный характер. Но я вот, например, свою модель поведения выстраиваю чуть по-другому: мне хочется найти золотую середину между «своим в доску парнем» и строгим учителем. Всё зависит от ситуации.

— Если бы вы, предположим, стали министром просвещения — что бы хотели изменить?

— Знаете, я такой человек — совсем себя не вижу как руководителя, управленца. Мне нравится что-то придумывать, что-то делать самому. Что касается изменений в системе — я думаю, в любую рутину можно привнести что-то своё и сделать ее более интересной, не меняя основы. Вот многие ругают ЕГЭ. А я воспринимаю его как интересный, познавательный вызов.

Но детям сегодня нужна психологическая поддержка. Перед тем, как уходить, я попросил своих учеников написать о проблеме, которая их больше всего волнует, и 70% написали — ЕГЭ. После этого я договорился в школе с психологом, чтобы она провела с ними беседы. Очень важен именно психологический настрой, а на это, мне кажется, мало обращают внимания. ЕГЭ — это реально жёсткое испытание, но другой я системы не представляю, и, по-моему, если вернут экзамены, проблем будет гораздо больше.

— Сейчас в стране реализуют национальный проект «Образование», в Белгородской области стали внедрять проект «Доброжелательная школа», который предусматривает школы полного дня. Вы у себя в школе почувствовали изменения?

— Обычная общеобразовательная школа — это не лицей и не гимназия, все новшества доходят до нее немного дольше. В принципе, всё осталось, как было, единственное — появились разметки в начальной школе, где подниматься, где спускаться, в какую сторону открываются двери. Этот проект подразумевает доброжелательные отношения между всеми участниками учебного процесса — учениками, преподавателями, родителями. Но так и должно быть, нормальная школа без этого невозможна.

А вообще у нас всё очень быстро меняется, и это, наверное, хорошо. Взять ту же «виртуальную школу» — ещё пару лет назад учителя были против неё, не понимали, зачем она нужна, а сейчас на бумажный журнал уже никто не переходит, потому что электронный удобнее.

Как выжить педагогу?

— Как думаете, почему так мало мужчин сейчас идут работать в школу?

— Когда я пришёл преподавать, учителей-мужчин на удивление было много, примерно 40% всего педколлектива. Но многие из них быстро ушли, не выдержали рутины. К тому же сложился такой стереотип: если хочешь прокормить семью, то школа — не твоё. Сейчас его, кстати, пытаются сломать — и вполне успешно. Учителя получают вполне достойную зарплату, поэтому, я думаю, мужчины снова пойдут в школы.

Но не будем забывать и об особенностях характера: представители сильной половины человечества менее усидчивы и уживчивы. Например, я не люблю разбираться во взаимоотношениях между коллегами. Мужчине очень сложно сидеть и постоянно заполнять документы, особенно если он классный руководитель. Очень много времени уходит на бумаги.

— А когда же воспитывать детей? И как? Может, как вы, снимать клипы?

— Я анализировал нашу деятельность с ребятами. В самом деле, благодаря блогингу у нас образовался настоящий коллектив, у многих детей проявились такие таланты, о которых они и не подозревали. Это творчество, а оно всегда развивает.

Благодаря блогингу у нас образовался настоящий коллектив, у многих детей проявились такие таланты, о которых они и не подозревали

— Как коллеги относятся к вашему творчеству?

— В школе, где я работал, все воспринимали его позитивно, и за это я коллегам очень благодарен. Они видели, что мы привносим в учебный процесс что-то новое, интересное, смешное. А вот в соцсетях мне порой писали гадости — что мы клоуны, что меня надо гнать из системы образования. Я читал и не понимал: как это вообще может писать педагог? Первое время было очень обидно, а потом подумал: кому какое дело? Я делаю то, что мне нравится, а главное — нравится детям.

Источник: АиФ